شرطة دبي تُطلق مبادرة «القافلة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس الرياضيين في شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مبادرة «القافلة الرياضية»، وتتضمن القافلة ثلاث مراحل مهمة، تبدأ من إمارة دبي وتنتقل بعدها إلى باقي إمارات الدولة، فيما ستكون المرحلة الثالثة الانتقال بالقافلة الرياضية إلى المستوى الدولي.

وشهد انطلاقة المبادرة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، واللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي.

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