أحمد بن حمدان آل نهيان يتوج الفائزين ببطولة كأس العالم في "الوينغ فويل"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، الفائزين ببطولة كأس العالم في "الوينغ فويل 2023" التي تم تنظيمها للمرَّة الأولى في الإمارات، ضمن الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، الذي اختتم أعماله أمس بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة.

حضر التتويج .. معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسعادة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وجاءت بطولة كأس العالم في "الوينغ فويل 2023"، بدعم ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وبمشاركة لاعبين عالميين من 9 دول هي دولة الإمارات، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بولند، نيوزيلندا، التشيك، المملكة المتحدة، إسبانيا.

وأسفرت النتائج في منافسات فئة الرجال عن فوز "ماتيس غيو" من فرنسا بالمركز الأول، بينما ذهب المركز الثاني إلى "لوكا فرانشي" من إيطاليا، في حين حل في المركز الثالث "ماتيو دوساربس" من فرنسا.

وفي منافسات فئة النساء، ذهب المركز الأول إلى "بولا نوفوتنا" من التشيك، ونالت المركز الثاني "كارولينا كلوزكزينسكا" من بولندا، وحصدت المركز الثالث "وهران سيريس" من فرنسا.

وجاء تنظيم البطولة بهدف استقطاب أهم الرياضات العالمية، وإعداد جيلٍ متمرّس ومحترف من الشباب، يُمثّل دولة الإمارات في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز مكانتها على الساحة الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز