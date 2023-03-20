الشويفات وبرايتون كوليدج بطلا كأس مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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توج فريق الشويفات الدولية، فرع مشرف بلقب البطولة لفئة الطلاب تحت 15 عاماً بكأس مدارس أبوظبي للألعاب الرياضية بدورتها الثانية بتغلبه في النهائي على فريق الشويفات، فرع العين -2 - 1، بملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وفاز فريق برايتون كوليدج أبوظبي ببطولة الطالبات بعد التغلب على فريق مدرسة الخبيرات البريطانية 1 - 0 في المباراة النهائية لفئة الطالبات.

قامت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة لشؤون التعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة، يرافقها مبارك حمد المهيري وكيل الدائرة بتتويج الفرق الفائزة بالكأس والميداليات، وتكريم جميع الفئات المشاركة في البطولة والتي ضمت 14 فريقاً ضمن سبع فئات.

وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم: يندرج كأس مدارس أبوظبي للألعاب الرياضية في إطار برنامجنا الموسّع للرياضة المدرسية، وفيما تواصل مبادرتنا للرياضة المدرسية نموها انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية لبناء مجتمعٍ مدرسي نشيط، يسعدنا أن نشهد تطوّر مواهب طلبتنا الواعدة كل عام.

وأضافت معاليها: تمثّل المنافسات الرياضية فرصةً مميزة لترسيخ قيم التصميم والروح الرياضية والعمل ضمن فريق، ومن هنا يدعم كأس مدارس أبوظبي للألعاب الرياضية جهودنا لتعزيز الدور المحوري للرياضة في تطوّر طلبتنا على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي، ما ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي ونوظّف الفعاليات الرياضية والتنافسية الودية بين المدارس لنساعد أجيال المستقبل على تطوير المهارات الضرورية لنجاحهم في الحياة، فالاستثمار في برامج الرياضة المدرسية هو أساس لبناء مجتمعاتٍ صحية في المستقبل.

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