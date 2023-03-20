«أبوظبي لرفع الأثقال» وصيفاً لـ«كأس الإمارات»

المصدر: أبوظبي – البيان

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حقق نادي أبوظبي لرفع الأثقال المركز الثاني في بطولة كأس الإمارات، التي نظمها اتحاد اللعبة بمدرسة الاتحاد بدبي السبت والأحد الماضيين، وحصد النادي 5 ميداليات ملونة (ذهبيتان و3 برونزيات)، في أول ظهور رسمي له، حيث نجح مؤيد النجار في اليوم الثاني الأخير من البطولة في الفوز بذهبية الوزن الثقيل «فوق 102 كغم»، بجانب حصول محمد فتحي على برونزية الوزن نفسه، فيما تمكن عز الدين الجعفر من تحقيق برونزية وزن تحت 102 كغم، فيما كان اليوم الأول قد شهد تتويج باولا جارسيا بذهبية 71 كجم، وأنجيلا هيل ببرونزية 81 كغم.

وشهد عبدالله عيسى الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، ختام البطولة بجانب خليفة حمد الدرمكي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وخلف محمد العتيبة، عضو المجلس، وخليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي، في حضور محمد ناصر اليماحي، رئيس اتحاد اللعبة، والعميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ومحمد خميس النقبي، المدير التنفيذي. يذكر أن المركز الأول للرجال ذهب إلى شرطة دبي، فيما نال فريق استوديو ريبابلك المركز الأول في منافسات السيدات.

شكر

من جانبه، تقدم عبدالله عيسى الزعابي بالشكر والتهنئة إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كما هنأ اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن النادي لديه خطط طموحة واستراتيجية لتحقيق النجاحات محلياً وخارجياً، وأشاد بالمردود الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة رغم أنها أول مشاركة رسمية للنادي، مؤكداً أنهم يمثلون الأساس، وأن هناك برامج وخططاً طموحة للفريق سترى النور قريباً.

وشكر الزعابي اتحاد رفع الأثقال على تنظيم البطولة، وأشاد بالمستوى العالي الذي شهدته، مشيراً إلى أن البطولات المحلية تعد مناسبة جيدة للإسهام في نشر اللعبة التي وضعها نادي أبوظبي لرفع الأثقال على رأس أولوياته.

بدوره، عبّر مؤيد النجار، صاحب ذهبية الوزن الثقيل، عن سعادته بمعانقة ذهب البطولة، الذي أرجعه للعمل الكبير الذي قام به النادي والمدير الفني أفيناش باندو خلال الفترة الماضية، والذي أدى دوراً كبيراً في جاهزيته شخصياً والفريق بدنياً وفنياً للبطولة، التي اعتبرها بداية جيدة له ولزملائه، وتعهد بأن يكون حصادهم مجموعة وأفراداً أفضل بكثير في الاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن اللاعبين الذين مثلوا النادي في البطولة التي شهدت مشاركة 75 لاعباً مثلوا 15 نادياً، هم أحمد راشد 73 كغم، منذر الجسمي 73 كغم، براندون جراهام 89 كغم، شمس الدين عبدالرحمن 89 كغم، عزالدين الجعفر 102 كغم، نيكو بيزويدنهاوت 102 كغم، مؤيد النجار 102 كغم، محمد فتحي 102 كغم، ومن السيدات: بولا جارسيا 71 كغم، مريم سلطان علي 71 كغم، أسماء أحمد 71 كغم، أنجيلا هيل 81 كغم، ناشيبا ناكاييزا 81 كغم.

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