الإنجليزي بالدوين يحقق أول ألقابه في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج الإنجليزي ماثيو بالدوين بأول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وبالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعد فوزه بلقب بطولة «إس دي سي» الجنوب أفريقية.

أنهى الإنجليزي انتظاراً دام 11 عاماً منذ صعوده جولة دي بي ورلد في عام 2012، قادماً من جولة التحدي الأوروبية، وتحديداً في مشاركته في البطولة رقم 200 في مسيرته في الجولة، حينما تفوق في المنافسات التي أقيمت في نادي سانت فرانسيس لينكس، برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليحصد 335 نقطة رفعت رصيده هذا الموسم إلى 413 نقطة، ليتقدم 103 خطوات دفعة واحدة ويصبح بالمركز 26 في تصنيف «السباق إلى دبي» العالمي الصادر اليوم الإثنين.

وجاء الإسباني أدري أرانوس بالمركز الثاني في البطولة برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليحقق 222 نقطة جعلته يرفع مجمل رصيده إلى 450 نقطة هذا الموسم ويصبح في المركز الـ20 في ترتيب «السباق إلى دبي». واستفاد النرويجي كريستيان جوهانسون من حلوله في المركز الثالث في البطولة، ليتقدم 48 خطوة ويصبح بالمركز 83 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعدما كسب 87.8 نقطة رفع بها مجمل رصيده هذا الموسم إلى 163 نقطة.

50 لاعباً

ويتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى البطولة الختامية التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد شهد إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للغولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف.

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