نادر وبيونسي بطلا «الحبتور للدارتس»

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق حسين نادر المركز الأول في فئة الفردي على مستوى العرب في بطولة الحبتور الأولى للدارتس التي نظمها اتحاد اللعبة بمنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وجاء عبدالله سعيد ثانياً وأحمد الشهابي ثالثاً يليه عبدالله حاجي، وأحرز آنتوني بونسي المركز الأول، على مستوى الأجانب يليه أنتوني بيونسي ثم كارلوس ليم،ونيتين كومار.

وفي فئة الزوجي، أحرز الثنائي الآن ألتوم وأيمن بكر المركز الأول فيما جاء عبدالله حاجي وتونيت كومينتادور بالمركز الثاني ثم جيبوي أدومدومان وروميو مكوينسيو بالمركز الثالث،وجيف شولين وماردونيو بانياجا. بالمركز الرابع.

تطور

وقام خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وأعرب عن سعادته بما حققته بطولة الحبتور في ظل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد والنجاحات على المستويين الفني والتنظيمي وقال: البطولة كشفت عن تطور مستوى اللاعبين كما أن معدل النتائج مبهر في كل الفئات، وهو ما يحفزنا لمواصلة المسيرة نحو تشكيل قاعدة كبيرة من خلال إقامة بطولات أخرى في الفنادق والأماكن السياحية في الدولة والتي تحظى بإقبال جماهيري كبير.

ووجه المطيوعي الشكر إلى منتجع الحبتور للبولو والفروسية لرعاية الحدث،وإلى الجهات الراعية التي تساند الاتحاد في أنشطته على مدار الموسم، وإلى محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو والذي حرص على متابعة المباريات وأشاد بجهود مجلس إدارة الاتحاد وفريق العمل

وقال البطولة التصنيفية الثالثة ستقام يومي 27 و28 مايو المقبل ونشاط الاتحاد المحلي متنوع ما بين البطولات التصنيفية والبطولات المفتوحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز