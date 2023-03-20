دورة ند الشبا الرياضية بنسختها الـ10 تعلن رعاتها الرئيسيين

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ"دورة ند الشبا الرياضية" تجديد الرعاية مع سوق دبي الحرة والطاير للسيارات ليكونا الراعيين الرئيسيين للدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

تتضمن النسخة العاشرة من الدورة 8 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

يأتي تجديد الرعاية بين الدورة والراعيين ليجسد التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومكانة الدورة وحرص الجميع على تحقيق أهدافها الكبيرة، التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي أطلق الدورة في عام 2013 لتكون حدثًا رياضيًا ومجتمعيًا رئيسيًا.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قدّمت للمجتمع الإماراتي عموما والقطاع الرياضي خاصة أهم حدث رياضي هو دورة ند الشبا الرياضية التي ولدت كبيرة وواصلت النمو والتطور.

وقال: "نحرص كل عام على اختيار الرياضات الرسمية في الدورة بعناية كبيرة، وستضم النسخة العاشرة 8 رياضات مختلفة وذات جماهيرية كبيرة".

وقال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة: "يسعدنا أن نكون الراعي الذهبي لبطولة ناس الرياضية لدعم توجهات القيادة الرشدية لترسيخ مكانة الرياضة في ثقافة المجتمع ونشر ممارسة الرياضة فرديًا أو من خلال الفرق".

وفي الوقت نفسه أكدت شركة الطاير للسيارات حضورها المميز في الدورة وجددت تواجدها ضمن الرعاة الرئيسيين وتقديم أحدث السيارات لتوزيعها جوائز مجانية من خلال السحوبات المفتوحة لجمهور الدورة.

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