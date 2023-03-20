"إيلنوديتركسنتا" و"اونر دوباين" يتوّجان بكأس الوثبة ستاليونز للخيول بإيطاليا

المصدر: وام

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توّج المهر "إيلنوديتركسنتا" لماريو الفيرو، بإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة فيريكو بوسا بلقب السباق الأول، البالغ جائزته 9900 يورو، لجائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط، والذي شاركت فيه 8 خيول.

أقيم السباق أمس الأحد بالمضمار الرئيسي، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، ضمن أول سباقين من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة قياسية بلغت 23 خيلاً، برعاية النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

تقام سلسلة سباقات كأس "الوثبة ستاليونز"، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

كانت المنافسة قوية بين الخيول الناشئة، التي تخوض تجربتها الأولى، وفرض “إيلنوديتركسنتا" إيقاعه على مجريات السباق، ليتفوق بفارق طول عن المهرة "إيروكابونورفا" لكلوديا دي كابريلا، وبإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة اندريا فيللي.

وسجل البطل المنحدر من نسل "ديفامر" زمناً بلغ 1:41:40 دقيقة.. وجاء في المركز الثالث المهر "إليسير جي تي أي" لأنجوس توري، بإشراف مورو جيوفاني، وقيادة أنطونيو فادا.

وفاز "اونر دوباين" للمالك باليوحا عبد الرحمن سعيد بن ماجد، بإشراف اندو بوتي، وقيادة ساندرو جيسا، بالشوط الثاني لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 13 ألفا و200 يورو على لقب جائزة رودومونتي لكأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 15 خيلاً في سن 4 سنوات فما فوق.

وتفوق "اونر دوباين" بفارق 1.5 طول عن "أمور" لكلوديا كابريلا، بإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة فيدريكو بوسا، وسجل البطل 2:19:90 دقيقة، وجاء ثالثاً "نيل ادامز" لأوروس إيشباخر، بإشراف فرانسيسكا إيشباخر، وقيادة اندريا فيللي.

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