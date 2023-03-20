القاسمي: معسكر ألمانيا يعزز جاهزية منتخب الحواجز للألعاب الآسيوية والأولمبياد

المصدر: وام

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أكد الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي، فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، أن معسكر ألمانيا المقترح للمنتخب بعد شهر رمضان المبارك، يمثل مرحلة مهمة في الإعداد لتجهيز الفرسان قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين خلال سبتمبر المقبل، تمهيداً لخوض التحدي المرتقب في الأولمبياد العالمي في باريس 2024.

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام": " إن منتخب الإمارات لقفز الحواجز سيشارك بخمسة فرسان في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، ثم ينطلق بعدها الموسم الشتوي بالدولة، والذي يمثل مرحلة أخرى من الإعداد المتكامل للأولمبياد".

وأوضح الشيخ علي بن عبد الله بن ماجد القاسمي أن الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، هي الداعم الأول للمنتخب، والسبب الرئيسي في تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.



وأضاف:" أنه بعد التأهل إلى الأولمبياد كانت إسطبلات الشراع بقيادة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على أتم الاستعداد لمنح فرسان الحواجز الدعم المطلوب، بتوفير كافة المتطلبات التي تقودنا إلى تحقيق أفضل النتائج في المسابقات القارية والدولية، ونعرب عن تقديرنا الكامل لهذا الدعم الكبير، والحرص على رفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية، كما نشكر اتحاد الفروسية والسباق على جهوده لدعم المنتخب".

وأشار إلى أن المعسكر المقرر في ألمانيا سيضم فرسان المنتخب الأول لخوض مرحلة مهمة من الإعداد، وقال: “ إن المنافسة بيننا كفرسان لمنتخب الإمارات تعود في النهاية لمصلحة المنتخب الوطني، آخذين بالاعتبار أن هذا المعسكر هو نقطة البداية لأهداف كثيرة، وجميع الفرسان على قلب رجل واحد لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل الدولية".

وأثنى الشيخ علي بن عبد الله بن ماجد القاسمي على الجهود الكبيرة التي يضطلع بها المدرب خالد العيد في الارتقاء بطموحاتهم وتطلعاتهم للوصول بالمنتخب إلى النتائج المشرفة في البطولات الدولية والقارية، وتحقيق المرحلة المهمة من الإعداد البدني والفني.

وقال: " إن المدرب خالد العيد صاحب تجربة ثرية وإنجازات كبيرة في البطولات الأولمبية، ونشكره على كل ما قام به خلال الفترة الماضية، وهو يمتلك الخبرة الكبيرة التي نستلهم من خلالها الرغبة في خوض التحدي المنتظر في جميع البطولات، ويحرص دائماً على نشر الطاقة الإيجابية في نفوس الفرسان، وتعزيز جاهزية المنتخب للمنافسة على الألقاب، ونأمل أن نمضي قدماً في المنافسة على أفضل النتائج التي تتماشى مع التطلعات الوطنية".

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