شباب الأهلي بطل الكأس الغالية للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز فريق شباب الأهلي بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للدراجات، الذي أقيم ظهر اليوم الأحد في جزيرة الحديريات في أبوظبي لمسافة 100 كم، بمشاركة كبيرة من مختلف الأندية وفرق الهواة، ونظم السباق اتحاد الدراجات بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

ونجح شباب الأهلي في الحفاظ على لقب البطولة فرق وفردي، بفوزه بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، حيث حقق خالد معيوف المركز الأول، وجاء جابر المنصوري ثانياً، وسيف الكعبي ثالثاً، كما تصدر شباب الأهلي فئة الفرق، تلاه نادي أبوظبي ثانياً، ثم النصر ثالثاً.

وفي فئة الهواة سيطر فريق شرطة دبي على الألقاب فردي وفرق، وأحرز كل من ياسر البلوشي، وسعيد حسين، وفاروق محمود المراكز الثلاثة الأولى لفئة فردي الهواة، وفي فئة الفرق هواة تصدر فريق شرطة دبي، تلاه فريق الوثبة ثانياً، ثم فريق تورك ثالثاً.

وتوج الفائزين منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، بحضور محمد القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد القبيسي المدير تالنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات.

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