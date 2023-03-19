ختام ناجح لبطولة الشارقة الرياضية العمالية

المصدر: الشارقة - البيان

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توجت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقـة، الفرق الفائزة بالنسخة السادسة من دورة الشارقة الرياضية العمالية، بعد ختام ناجح للبطولة التي نظمتها الهيئة على الملاعب الرياضية، في منتزه الشارقة الوطني، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي. وشهد الحفل الختامي للدورة، سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، عمر سالم الشارجي مدير إدارة المعايير والسياسات العمالية بالهيئة.

وقام سالم القصير بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات، حيث توج فريق شرطة الشارقة، بطلاً لكرة القدم، بفوزه في المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-2، على فريق فاست للمقاولات، والذي حل وصيفاً، ونال الميداليات الفضية، وجاء فريق أون بلان ريال استيت في المركز الثالث.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، تم تكريم محمد مصطفى حمص من فريق فاست بجائزة أفضل لاعب في الدورة، وسفيان همام من فريق الهلال بجائزة الهداف، وجابر محمد من فريق الشرطة بجائزة أفضل حارس مرمى، وعادل عبد الكريم من فريق شرطة الشارقة، بجائزة أفضل مدرب.

وفي كرة السلة، توج فريق يو آي إس بطلاً، وحل فريق جي إم جي بالمركز الثاني، وفريق فريندز بالمركز الثالث، وفي الكرة الطائرة، توج فريق شرطة الشارقة بطلاً، وحل فريق كلوب ديونز بالمركز الثاني، وفريق فريندز بالمركز الثالث، وفي الكريكيت، توج فريق وقاية بطلاً، وحل فريق بيئة بالمركز الثاني، وفريق ابونميد بالمركز الثالث، وفي الهوكي، توج فريق أوسكار بطلاً، وحل فريق فالكون يو آي آي بالمركز الثاني، وفريق شارجة تايجر في المركز الثالث.

وأكد سالم القصير، أن النسخة السادسة من دورة الشارقة الرياضية العمالية السادسة، نجحت في تحقيق أهدافها، وإبراز أهمية الرياضة لحياة صحية أفضل. وقال: «يسرنا أن فعاليات هذه البطولة التي استمرت لثلاثة أشهر، لقيت هذا بالنجاح، وفتحت المجال أمام الأيدي العاملة، لتمارس ثقافة الرياضة، في أجواء حماسية تسودها الألفة، والروح الرياضية والتنافس الشريف».

وأضاف: «ما كان لهذه البطولة، أن تحقق هذا النجاح دون دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، واهتمامهما بترسيخ الرياضة كأسلوب في بيئة العمل، وإتاحة الفرصة أمام الأيدي العاملة للترفيه عن أنفسهم».

وأضاف: «نجاح النسخة السادسة من هذه البطولة، يأتي تأكيداً على أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية الخاصة بالأيدي العاملة، وبهدف إدماجهم في الأنشطة الرياضية المنوعة لإمارة الشارقة، والتي شهدت في عهد صاحب السمو حاكم الشارقة، طفرة ملحوظة، شملت جميع الألعاب والفئات، موضحاً أن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، شملت جميع العاملين في قطاع الأعمال بالشارقة، ووجه سموه بتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتيسير ذلك لهم، من خلال تسهيل تنظيم الأنشطة الرياضية في بيئة العمل بإمارة الشارقة».

وأشار القصير إلى أنه: «انطلاقاً من هذه التوجيهات الكريمة، قامت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بتنظيم هذه البطولة الرياضية الشاملة لهم، والتي انطلقت 2018، وها هي الآن تختتم نسختها السادسة بنجاح، لتضيف صفحة جديدة في سجل الشارقة الرياضي، متمثلاً بالاهتمام بالرياضة العمالية، وإشراك مزيد من الأيدي العاملة في إمارة الشارقة في هذه الأنشطة، وأعرب عن شكره لداعمي البطولة».

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