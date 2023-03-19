مجلس الشارقة الرياضي ينظم “اليوم البارالمبي ” بنسخته الثانية

المصدر: وام

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نظم مجلس الشارقة الرياضي أمس النسخة الثانية من “اليوم البارالمبي” بمقر نادي خورفكان للمعاقين بهدف تعريف الجمهور بألعاب ورياضات ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم وتأكيد دور الرياضة في تمكينهم وشراكتهم وتميزهم بين شرائح المجتمع ما قاد عددا من النابغين منهم إلى منصات التتويج محليا وقاريا وعالميا.

تضمنت الفعاليات - التي أقيمت بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجميعة أولياء أمور المعاقين ونادي خورفكان للمعاقين ونادي الثقة للمعاقين - .. أنشطة متنوعة جمعت بين الرياضة والثقافة والترفيه تحت اشراف اللجنة الإجتماعية والثقافية ومتابعة خبراء الألعاب بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس إلى جانب مسابقات في الكرة الطائرة - جلوس والسلة وتنس الطاولة والريشة الطائرة وحمل الأثقال والبوتشي والرسم.

و أشاد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة " نصير المعاقين" مؤكدا أن إنجازات فرسان الإرادة على كل الصعد برهنت على أنهم أبطال وخير سفراء لرياضة الإمارات في المحافل الدولية سواء كان التمثيل على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

بدوره قال محمد القايد البطل الأولمبي العالمي إن البرنامج الحافل لليوم البارالمبي الثاني يعد تقديرا لشريحة المعاقين بمختلف فئاتهم مؤكدا الحرص على إثرائه وتوسيع دائرة المشاركة فيه للتأكيد على المكانة التي يتمتع بها ذوو الإعاقة والثقافة السائدة نحوهم في مجتمع الامارات.

حضر الفعالية سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وسعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين وسعادة لؤي علاى نائب رئيس نادي خورفكان للمعاقين وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين والدكتور المستشار خالد سلامي رئيس جمعية أولياء الإمور للمعاقين ومحمد القايد البطل الأولمبي العالمي (صاحب الفكرة) وأعضاء مجلس إدارة الناديين وخبراء الألعاب بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي.

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