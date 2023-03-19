إسلام ماخاشيف: أنتظر العودة لحلبة ياس والمنافسة في "يو اف سي 294"

المصدر: وام

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أكد الروسي إسلام ماخاشيف بطل العالم لوزن الخفيف في "يو اف سي" أنه سيعود قريبا لحلبة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس للمنافسة في بطولات "يو اف سي 294 " في أكتوبر المقبل، معربا عن سعادته بحضور منافسات بطولة "محاربي الامارات" وتتويج الفائزين والتواصل مع نخبة النجوم في النسخة العالمية.

وقال.. “ محاربي الإمارات” منظمة رائعة للفنون القتالية المختلطة تمنح الفرصة للمقاتلين الصاعدين لتقديم أفضل ما لديهم في أجواء احترافية رائعة، وعندما لامست القفص لتشجيع زملائي الشباب ساورني شعور بالحماس للعودة واللعب فيه.

وشهدت منافسات النسخة الدولية الـ39 من بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، فوز محمد ماشييف من النمسا بالنزال الرئيسي للبطولة، وتفوق البرازيلي فينسيوس دي في النزال الرئيسي الثاني.

حضر منافسات النسخة الدولية البريطاني كريث بروان رئيس الإتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ووسام ابي نادر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

كما حضر البطولة وتوج الفائزين بطل العالم في "يو اف سي 280" لوزن الخفيف الروسي إسلام ماخاشيف، ومدرب الفنون القتالية العالمي الأمريكي خافيير مينديز، ومدرب بطل العالم المعتزل حبيب نور محمدوف وهو المدرب الحالي للاعب إسلام ماخاشيف.

وتغلب محمد ماشييف على منافسه باجدوس أولجاباي من كازاخستان في الجولة الثالثة بقرار الحكام في وزن الريشة، وفاز البرازيلي فينسيوس دي اولفييرا على الياباني هيكارو يوشينو بالضربة القاضية في وزن الديك.

وفي باقي النزالات، تغلب الإيطالي ولتر كوليناردو على الفلبيني مارك ستريجل بعد معركة شرسة بإجماع الحكام في وزن الحر، وفاز الروسي ارتور زينكوف على البرازيلي اليكس دا سليفا في وزن الحر بقرار الحكام، كما فاز الروسي مراد محمدوف على جافونبيك توخاتبوف من أوزبكستان في أقل من 23 ثانية بالإخضاع في وزن الحر.

وفي أسرع نزال بالبطولة تفوق الكازاخي رستم جنينوف على منافسه الأوزبكي الكوم نازيموف، منهيا النزال بالضربة القاضية في 8 ثوان بوزن الحر.

وفي نزال السيدات، فازت ماريا أوجينينا على منافستها، الفلبينية كولين بيرون بالضربة القاضية في وزن القشة.

ووصف مدرب الفنون القتالية العالمي خافيير مينديز بطولة "محاربي الامارات" بالأفضل في الشرق الأوسط لما تقدمه للمقاتلين من الفرص العديدة في أجواء احترافية وتنظيم أكثر من رائع.

وأضاف: “السمعة التي اكتسبتها منصة ”محاربي الامارات" جذبت المقاتلين العالميين في منصة "يو اف سي" للحضور للمتابعة والتشجيع ما منحها قوة إضافية كمنصة تمنح الفرصة للمقاتلين الصاعدين والمحترفين من كل مكان وفق أفضل معايير التنظيم الاحترافية".



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