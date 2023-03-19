ستلوكالوفا وجانوسيك وكورنفيل أبطال «الموتوسيرف»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت أنيتا ستلوكالوفا بالمركز الأول لفئة السيدات ببطولة الإمارات للموتوسيرف، التي أقيمت في ممشى القناة في منطقة ربدان بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحلت ثانياً ليندا لوكشيندر، وثالثاً أنا فاسييلا، وفي فئة التحدي حل في المركز الأول آدم جانوسيك، وجاء ثانياً بافيل سوكينكيك، وثالثاً مبارك الفاضل من الكويت، وفي فئة الماستر أحرز المركز الأول جاكوب كورنفيل، وجاء ثانياً أليكس لوكشيندر، وثالثاً حمد الحداد من الكويت، وفي فئة الناشئين حل في المركزين الأول والثاني فارس رمضان وحمد الحداد من الكويت، وفي فئة الروكي التي تقام للمرة الأولى حل في المركز الأول أنا فاسيليفا، وثانياً سعيد راشد الهاملي من الإمارات، وثالثاً بوريانا ستيفانوفا.

توج الفائزين ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وأحمد إبراهيم الطاهر مدير السباق.

ووجه أحمد الطاهر الشكر لإدارة ممشى القناة، التي قدمت كل التسهيلات من أجل استضافة الحدث، حيث أسهمت بالشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية في إخراج المنافسة في صورة مثالية، وقال: الجولة جاءت ناجحة، وأتاح موقع المنافسات الفرصة للجمهور لمتابعتها عن قرب.

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