جوجيتسو الإمارات يحصد ذهب «دولية أبوظبي للمحترفين»

المصدر: أبوظبي،- البيان

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اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كلٌ من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وعاشت الجماهير التي توافدت لمؤازرة اللاعبين أجواء تنافسية ممتعة مع مجموعة من النزالات الحماسية، شارك فيها عدد من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلا، ونادي بني ياس في مركز الوصيف، ونادي العين في المركز الثالث.

وقال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو:" تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) بأرفع المعايير العالمية على المستويات التنظيمية والفنية، وهي كغيرها من البطولات التي يشرف عليها الاتحاد تعزز المكانة التي وصلت إليها أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو".

وتابع الظاهري:" بالنسبة لبطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو فإنها نجحت في استقطاب مجموعة من أمهر نجوم اللعبة وأكثرهم خبرة، كما نجحت في توفير بيئة تنافسية نموذجية لمئات اللاعبين واللاعبات من نحو 50 دولة ما يعد مؤشرا واضحا على أن الإمارات موطن الأبطال ووجهتهم الأولى لتحقيق التميز".

وأكد الظاهري أن مثل هذه البطولات تهيئ مناخا مناسبا لإعداد لاعبي الإمارات ونظرائهم للمنافسات الدولية والقارية، خصوصا أنها توفر فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين أقوياء، والتحضير بشكل جيد لقادم الاستحقاقات. وأشاد بالأداء القوي لأبناء الوطن، لافتا إلى أن مستوياتهم الفنية تتطور بشكل مستمر

وقال: " نهنئ لاعبي ولاعبات الإمارات على أدائهم الرفيع في البطولة، ونجاحهم في حصد الكثير من الميداليات الذهبية، خصوصا في فئة المحترفين، وهذا هو العهد بأبناء وبنات الوطن الذين يثبتون في كل مناسبة أنهم الرقم الصعب والاختبار الحقيقي لبقية المتنافسين.

تألق لافت

وشهد اليوم الختامي للبطولة تألقا لافتا لأبناء وبنات الإمارات، حيث نجحوا في حصد عدد كبير من الميداليات الذهبية في فئة المحترفين. وتمكن عبد الرحمن محمد لاعب الجزيرة (حزام بنفسجي) من تحقيق ذهبية وزن 56 كجم، وفراج العولقي لاعب بني ياس (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 77 كجم، وعبدالله الكبيسي لاعب نادي الوحدة (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 94 كجم، وعمر السويدي لاعب بني ياس (حزام بني) ذهبية وزن 56 كجم، ومحمد السويدي لاعب بني ياس (حزام بني) ذهبية وزن 69 كجم، وخالد الشحي لاعب نادي العين (حزام أسود) ذهبية وزن 69 كجم، وهيا الجهوري لاعبة بني ياس (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 70 كجم، وسارة الحمادي لاعبة بني ياس (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 49 كج.

منصة التتويج

وقال محمد السويدي لاعب بني ياس (حزام بني) والفائز بذهبية وزن 69 كجم:"أشعر بسعادة غامرة لتحقيق هذا الإنجاز في هذه البطولة القوية كما أتقدم بالتهنئة إلى زملائي الذين قدموا أروع أداء في منافسات اليوم. ويعتبر هذا الفوز والصعود إلى منصة التتويج نتاج عمل كبير وتدريب متواصل خلال الفترة الماضية. نحن نحرص على الاستفادة الكاملة من جميع مقومات النجاح التي يوفرها لنا اتحاد الإمارات للجوجيتسو والأندية التي ننتسب إليها، ونؤمن بأن كل بطولة واستحقاق تمثل لنا فرصة لرد الجميل للوطن وللقيادة الرشيدة عبر التتويج بالذهب ورفع علم الدولة عاليا في شتى المحافل".

ويضيف السويدي:" لدينا الكثير من الاستحقاقات العالمية المقبلة، وتتيح لنا مثل هذه البطولات المهمة تعزيز جاهزيتنا ورفع قدراتنا للاستمرار في مسيرة الإنجازات".

مفتاح النجاح

وشهدت منافسات البطولة حضورا مميزا للاعبين واللاعبات الذين توافدوا من خارج الدولة وتمكنوا من تحقيق عدد من الميداليات الملونة، وفي هذا الإطار يقول اللاعب الروسي سيد نابييف من أكاديمية "إيجلز بي بي جي" الداغستانية (حزام أزرق) والذي حصد ذهبية الهواة لوزن 85 كجم:"قطعت كل هذه المسافة من داغستان للمشاركة في بطولة أبوظبي الدولية، و حصلت على المكافأة المنتظرة من خلال الفوز بالذهب. كنت أعلم أن المنافسات لن تكون سهلة، فبطولات أبوظبي هي وجهة أقوى اللاعبين على مستوى العالم، وبالفعل خضت عددا من النزالات القوية مع لاعبين محترفين، ولكن الاستعداد الجيد هو مفتاح النجاح. أود أن أشكر دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على هذه الاستضافة المتميزة".

روعة التنظيم

وتقول اللاعبة الأرمينية ليليت دانيليان لاعبة أكاديمية "ليجاسي جوجيتسو" من أرمينيا (حزام بنفسجي) والتي حصدت برونزية المحترفين لوزن 55 كجم:" سمعت كثيرا عن بطولات أبوظبي ولكن التجربة هي خير برهان. إنها حقا وجهة الساعين لتحقيق أحلامهم في هذه الرياضة، فالبطولة بحد ذاتها نموذج في روعة التنظيم والاستضافة وفقا لأرقى المعايير الدولية. بكل تأكيد فإن هذه البطولة ستكون مقدمة لمشاركاتي المقبلة في بطولات أبوظبي وسأبدأ من هذه اللحظة الاستعداد للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

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