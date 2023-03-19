«المواي تاي والكيك بوكسينج» يشيد بدعم القيادة للرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في اجتماعه في أبوظبي بدعم القيادة الرشيدة للرياضة، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رعاية ودعم قطاع الشباب والرياضة بالدولة، ما كان له أبلغ الأثر في الإنجازات الشبابية والرياضية التي تحققت على المستويات كافة، وهنأ مجلس الإدارة القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان.

وثمن عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي، المبادرات الحكيمة والرائدة من القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للقطاع الرياضي، موجهاً الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لرعايته مسيرة الاتحاد، ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات منذ تأسيس الاتحاد، والذي كان محل إشادة من الاتحادات الإقليمية والدولية؛ لما أحدثه اتحاد الإمارات للمواي تاي من طفرة نوعية على المستويات كافة.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالنجاحات الفنية والتنظيمية والمجتمعية التي حققتها استضافة أبوظبي للبطولة العربية للمواي تاي، التي أقيمت أخيراً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وبإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي، وسط مشاركة عربية واسعة، والتي تزامنت مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني لدولة الإمارات، مشيداً بتقارير الاتحاد العربي للمواي تاي الإيجابية وإشادة الأشقاء بنجاحها عقب البطولة.

وأكد طارق بن هزيم المهيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي للاتحاد، أن مجلس إدارة الاتحاد اطلع على التقارير الفنية والإدارية لنشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، ووجه بمتابعة الجهود لاستكمال نشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة من الموسم الرياضي الحالي.

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