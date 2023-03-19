ذهبية وبرونزية لسيدات نادي أبوظبي في كأس رفع الأثقال

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ذهبية وزن 71 كلغم، وبرونزية وزن 81 كلغم للسيدات، في اليوم الأول من بطولة كأس الإمارات لرفع الأثقال، وينظم البطولة اتحاد اللعبة بمدرسة الاتحاد الخاصة في دبي، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة، وحلقت باولا جارسيا بالذهبية 71 كلغم، ونالت انجيلا هيل البرونزية وهما أول ميداليتين للنادي في اللعبة، في أول مشاركة رسمية له، فيما حققت لاعبات النادي أسماء أحمد المركز العاشر في وزن 71 كلغم، وناشيبا ناكاييزا ومريم سلطان المركزين الخامس والسابع في وزن 59 كلغم على التوالي.

وعبرت باولا عن سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية، مؤكدة أن الفوز يأتي ترجمة للإعداد الجيد للبطولة، وأشاد افيناش باندو المدير الفني للنادي بالمستوى المتميز الذي قدمته اللاعبات، في مسابقة قوية بمشاركة لاعبات من فرنسا ورومانيا وسلطنة عُمان والكويت، وقال: الفريق لديه الكثير ليقدمه في الاستحقاقات المقبلة داخلياً وخارجياً.

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