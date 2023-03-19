145 لاعباً ولاعبة في كأس أبوظبي للتزلج الاستعراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت صباح أول من أمس، في أبوظبي، منافسات بطولة كأس أبوظبي للتزلج الاستعراضي، بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، وسط حضور جماهيري كبير، وفي ظل منافسة ساخنة بين اللاعبين في البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وتقام منافساتها في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، أن البطولة تقام لأول مرة بهذا الحجم، من حيث عدد المشاركين من مختلف دول العالم، وتم اختيار 12 حكماً دولياً لتقييم المنافسين، طبقاً لمعايير الاتحاد الدولي للتزلج الاستعراضي، مثمناً دعم القيادة الرشيدة، وموجهاً الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على رعايته للبطولة. وأضاف: فترة التسجيل الوجيزة، شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين، ما يدل على ثقة الرياضيين من مختلف دول العالم في أبوظبي، كوجهة رياضية عالمية.

حضر الافتتاح هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وحمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وجمعة محمد الظاهري مدير الخدمات المساندة في النادي، وزهرة لاري من نادي متزلجي الإمارات.

وشملت منافسات اليوم الأول على مشاركة المتزلجين في المستوى المبتدأ والمتوسط والمتقدم في رياضة التزلج الاستعراضي من الجنسين، وقدم اللاعبون عروضاً فنية عالية، جعلت لجنة التحكيم تمنح اللاعبين نقاط تقييم عالية، ما يدل على شدة المنافسة والمستوى الفني المتقدم، كما قدم الصغار من الأولاد والبنات عروضاً رائقة، ومستوى فنياً عالياً، حصلوا من خلاله على رضا الجمهور، وكذلك تقييم عالٍ من لجنة التحكيم.

وجاءت نتائج اليوم الأول في الفترة الصباحية في منافسات البنات المستوى المتوسط، حصلت اللاعبة «ماريا ماكرنيكوا» من نادي دبي «فيرست سكيتينق أكاديمي» على المركز الأول، وحققت 42.16 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعبة «داريا نوليش» من كازخستان، وحصلت على 40.70، وفي المركز الثالث اللاعبة «صوفيا زبليكي» من هنغاريا، وحصلت على 38.90 نقطة.

وفي منافسات الأولاد المستوى المتوسط، حقق اللاعب إريك اندريف على المركز الأول، من نادي «دبيفيرست سكيتينق أكاديمي»، وحصل على 44.96 نقطة.

وفي منافسات المستوى المبتدئ، فازت بالمركز الأول اللاعبة «بيكول فديفا» من جورجيا، وحصلت على 38,06 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعبة «كتيفان مكرادزي» 37.,18 نقطة، وثالثاً اللاعبة «أليسا افرينوفا»، من نادي متزلجي الإمارات، وحصلت على 34,91 نقطة، وفي منافسات الأولاد حصل اللاعب «ارسني بيسفيتش» من إستونيا على 33,64 نقطة، وثانياً اللاعب «مارك كلعجك» من نادي متزلجي الإمارات، وحصل على 22,6 نقطة.

وفي منافسات المستوى المتقدم أولاد، حصل اللاعب «كيرلي شيكو» على المركز الأول، بمجموع نقاط بلغت 42,85، وفي المركز الثاني، اللاعب «ايقر كابند» بمجموع نقاط 32,48.

فيما خطفت اللاعبة «سمونا تكشيمان» المركز الأول، وحصلت على مجموع نقاط وصلت 42،86 نقطة، وجاءت ثانياً اللاعبة «بربرا كورو تكوبا»، وحصلت على 32,50 نقطة، وثالثاً اللاعبة «عائشة ال اكهفيدرفا»، وحصلت على 36,07 نقطة.

‏في إطار تعاون نادي أبوظبي للرياضات الجليدية ومؤسسة ‎زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، شارك اللاعب «هزاع المحيربي»، واللاعبتان «مهرة الكعبي» و«حمدة الحوسني»، في افتتاح بطولة كأس ‎أبوظبي للتزلج الاستعراضي، للتعريف بجهود الإمارات في دعم أصحاب الهمم، وتجهيزهم للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

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