«منتدى الرياضيين» يناقش قضية التلاعب في النتائج

المصدر: دبي - البيان

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استعرض منتدى الرياضيين، الذي نظمه المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية في بانكوك، مشروع الصندوق المركزي للرياضيين، ولجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، وبرامج التضامن الأولمبي، ومنح وأنشطة لجنة الرياضيين، وناقش المنتدى قضية التلاعب في نتائج المنافسات الرياضية، وتطوير الحياة المهنية للرياضيين، ومجالات مكافحة المنشطات.

حضر المنتدى 88 رياضياً، 46 لدى الرجال، و42 في فئة السيدات، في استجابة قوية لدعوة المجلس الأولمبي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الرياضة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ومثّل لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية في المنتدى كل من يوسف ميرزا رئيس اللجنة، ومحمد الناخي نائب رئيس لجنة الرياضيين.

وشهد المنتدى، وهو الأول للرياضيين الذي ينظمه المجلس الأولمبي الآسيوي منذ نوفمبر 2018، عروضاً ونقاشات من المجلس الأولمبي الآسيوي ولجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية وأقسامها ومواضيع مختلفة، وسلط الضوء على البرنامج الذي ستتم مشاركته مع اللجان الأولمبية.

عام حافل

ويأتي منتدى الرياضيين في بداية عام حافل للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجان الأولمبية، حيث يشهد إقامة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين من 23 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبلين، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية في بانكوك وتشونبوري بتايلاند من 17 حتى 26 نوفمبر المقبل.

وكشف حسين المسلم، مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي المسلم أمام مندوبي اللجان الأولمبية في المنتدى، أنه سيتم إجراء انتخابات للجنة الرياضيين، على أن ينتخب الأعضاء أولاً، ثم يتم انتخاب رئيس اللجنة في مرحلة لاحقة، وستجرى انتخابات الأعضاء خلال دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين، على أن ينتخب رئيس لجنة الرياضيين في يوليو 2024.

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