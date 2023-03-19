النمساوي ماشييف بطل «محاربي الإمارات» 39

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز محمد ماشييف من النمسا بالنزال الرئيسي للنسخة الدولية رقم 39 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتغلب على منافسه الكازاخستاني باغدوس اولجاباي في الجولة الثالثة بقرار الحكام في وزن الريشة، بينما تفوق البرازيلي فينسيوس دي في النزال الرئيسي الثاني على حساب الياباني هيكارو يوشينو بالضربة القاضية في وزن الديك.

حضر المنافسات البريطاني كريس براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ووسام أبي نادر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وحضر البطولة وتوج الفائزين، الروسي إسلام ماخاشيف بطل العالم في يو اف سي لوزن الخفيف الروسي والأمريكي خافيير مينديز مدرب الفنون القتالية العالمي ومدرب بطل العالم المعتزل نور محمدوف ومدرب إسلام الحالي.

نتائج

وفي الوزن الحر وفي أسرع نزال تفوق الكازاخستاني رستم جنينوف على الأوزباكستاني الكوم نازيموف بالضربة القاضية في 8 ثوان بوزن الحر، كما فاز الإيطالي ولتر كوليناردو على الفلبيني مارك ستريغل، والروسي أرتور زينكوف على البرازيلي اليكس دا سليفا، وتخطى الروسي مراد محمدوف عقبة الأوزباكستاني جافونبيك توخاتبوف في أقل من 23 ثانية بالإخضاع، وفي نزال السيدات فازت ماريا أو غينينا على الفلبينية كولين بيرون بالضربة القاضية في وزن القشة.

وأعرب فؤاد درويش عن سعادته بوجود نخبة من المقاتلين من جميع أنحاء العالم، ضمن نزالات البطولة، وقال: شاهدنا البطل العالمي إسلام ما خاشيف، والأمريكي خافيير مينديز مدرب الفنون القتالية العالمي، ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حضور البطولة، ما يؤكد أننا في طريقنا الصحيح وإلى مزيد من النجاح.

منصة احترافية

أعرب المقاتل إسلام ماخاشيف وبطل وزن الخفيف في يو اف سي عن سعادته بحضور بطولة محاربي الإمارات، وقال: هنا مكاني وحققت في الحلبة الفوز سابقاً وسأعود إليها في أكتوبر المقبل ضمن بطولة يو اف سي 294، سعيد بالتواجد ومتابعة النزالات ومؤازرة زملائي المقاتلين الشباب.

وأضاف: «محاربي الإمارات» منظمة احترافية رائعة للفنون القتالية المختلطة تمنح الفرصة للمقاتلين الصاعدين لتقديم أفضل ما لديهم في أجواء احترافية رائعة.

الأفضل

وصف مدرب الفنون القتالية العالمي خافيير مينديز بطولة محاربي الإمارات بالأفضل في الشرق الأوسط لما تقدمه من فرص عديدة في أجواء احترافية وتنظيم أكثر من رائع.

وأكد مينديز أن السمعة التي اكتسبتها منصة محاربي الإمارات جذبت المقاتلين العالميين في منصة «يو اف سي» للحضور، ما منحها قوة إضافية كمنصة تمنح الفرصة للمقاتلين الصاعدين والمحترفين من كل مكان وفق أفضل معايير التنظيم الاحترافية.

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