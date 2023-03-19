سالم عبدالرحمن بطل " تقويم الرياض" للشطرنج

المصدر: وام

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أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخب الإمارات ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الأول في بطولة "تقويم الرياض" للشطرنج.

وحصد عبدالرحمن 8 نقاط في 9 جولات بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين لينال جائزة المركز الأول وقدرها 300 ألف ريال.

وشارك في البطولة 104 لاعبين ولاعبات من 21 دولة عربية، ورصدت لها اللجنة المنظمة 800 ألف ريال لأصحاب المراكز العشرة الأولى، وتعد من أقوى البطولات العربية والأعلى في الجوائز على مستوى الشرق الأوسط.

وجاء الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة بكسر التعادل عن مواطنه أدهم فوزي الثالث الذي حقق نفس الرصيد من النقاط.

وعقب انتهاء الجولة التاسعة، قام أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالهيئة العامة للترفيه والدكتور عبدالله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج بتتويج أصحاب المراكز الأولى في احتفالية كبيرة.

وجاء عمران الحوسني لاعب منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، فيما جاء عمر نعمان لاعب نادي الشارقة للشطرنج في المركز 26 برصيد 5.5 نقاط، وروضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز 38 برصيد 5 نقاط.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج عن سعادته بهذا الإنجاز العربي الكبير خاصة أن مسك الختام كان بالتتويج وكانت ليلة إماراتية من ليالي الإنجازات في السعودية.

وأكد أن البطولة كانت من أقوى البطولات نظرا لمشاركة اللاعبين العرب المصنفين بجانب جوائزها المالية الكبيرة، وفوز سالم عبدالرحمن بالمركز الأول هو تأكيد على ريادة الإمارات للعبة وتواجدها بقوة على المستوى العربي.

وقال: "البطولة مصنفة دولياً، والفائدة لكل لاعبينا في الحصول على نقاط تصنيفية بجانب اكتساب الخبرة من المشاركة في هذا المحفل الكبير، ونحرص ضمن سياستنا على المشاركة في كل البطولات العربية والقارية والدولية من أجل الارتقاء بمستوى لاعبينا وأيضا الوصول لمنصات التتويج".

وأضاف: "قبل هذه البطولة شاركنا في البطولة العربية بالسودان ودفعنا بمجموعة أخرى من اللاعبين، وأمامنا دورة الألعاب الآسيوية وبطولة آسيا للصالات وبطولة الأمم الآسيوية في السعودية بجانب بطولات الاتحاد الدولي، والبطولات العربية".

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