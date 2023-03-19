حامل اللقب يودع بطولة "دبي ماسترز" للطيران اللاسلكي

المصدر: وام

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شهدت منافسات اليوم الأحد من بطولة "دبي ماسترز" الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر "فئة الهليكوبتر" محترفين، مفاجأة كبرى بخروج حامل اللقب، متصدر الترتيب، الإيطالي ميركو سيزينا بطائرته من المسار المحدد للطيران، وبالتالي ابتعاده عن دائرة المنافسة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بحديقة الخور في دبي، وبمشاركة 20 طياراً دولياً من نخبة الطيارين في العالم.

وأكد طارق السعدي، مدير البطولة، أن لجنة الحكام قررت بالإجماع توقيع اللائحة على الإيطالي سيزينا، والتي تنص على خصم نقاط من رصيده، ما أبعده عن دائرة المنافسة وخسارة جائزة مالية كان قريباً من حصدها، علاوة على تراجع ترتيبه خارج قائمة الخمسة الأوائل، الذين سيشاركون في الجولة النهائية للبطولة.

وعلى صعيد باقي نتائج المتأهلين إلى المرحلة النهائية، بعد جمع نقاط مسابقتي الاستعراض الحر والطيران مع الموسيقى، تصدر التايواني كينكو الترتيب برصيد 539 نقطة، وتلاه الأمريكي نيكولاس ماكسويل برصيد 533 نقطة، ثم التايلاندي كان بونوي ثالثا برصيد 521 نقطة، وجاء مواطنه سكارين سي دي رابعاً برصيد 506 نقطة، وأخيراً التايواني هيسو يو تشي خامسا برصيد 485 نقطة، ليتأهل هذا الخماسي إلى الجولة الختامية.

وعلى مستوى الطيارين الإماراتيين، احتل عبد الله الريس المركز الثامن بعدما قدم عرضين جيدين في آخر جولتين، وشغل الطيار تامر الشامسي المركز العاشر.

وأشاد يوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة باتحاد الرياضات الجوية بجهود اللجنة المنظمة للبطولة منوها إلى أن هذه النجاحات تعزز من رغبة اللجنة في استقبال مزيد من المشاركين في النسخة المقبلة، بعدما اقتصرت المشاركة في العام الحالي على نخبة الطيارين.

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