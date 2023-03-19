الوصل بطل دوري سيدات الكرة الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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توّج الوصل بطلاً لدوري الكرة الطائرة للسيدات، بفوزه أمس على فريق الشارقة لرياضة المرأة 3 - 1، بصالة الوصل، في إياب الدور النهائي، وكان الوصل حسم لقاء الذهاب لصالحه 3 - 2، وقام عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، بتتويج الوصل، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مشرف فريق الوصل، وطارق الشحي ومحمد الطاير عضوي مجلس إدارة النادي.

وأحمد سعيد مدير الألعاب الجماعية والفردية. من ناحية أخرى، فاز بني ياس على الجزيرة، والعين على شباب الأهلي بنتيجة 3 - 0، بالدورة المجمعة الأولى لكأس السوبر للرجال. وتختتم الدورة اليوم بمواجهتي شباب الأهلي والجزيرة، والعين مع بني ياس.

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