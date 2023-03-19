عبد المنعم الهاشمي: أبوظبي موطن عالمي لرياضة الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصلت، أمس، النزالات القوية في بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني لفئات الناشئين والشباب والأساتذة عن فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وحل نادي العين وصيفاً، يليه بني ياس، وتقام اليوم منافسات فئتي الهواة والمحترفين، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميي،وتقام اليوم منافسات فئتي الهواة والمحترفين، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو تخصيص عائدات التسجيل في البطولة لدعم أهداف الحملة الإغاثية الوطنية «جسور الخير» التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية تضامناً مع أوضاع المتضررين من كارثة زلزال سوريا وتركيا.

حضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وألبينو مالونغو سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو.تميز

وأكد عبد المنعم الهاشمي أن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تواصل تميزها وتنتقل من نجاح إلى آخر، لإرساء معايير نموذجية في تنظيم البطولات ذات المواصفات العالمية، بفضل الخبرة والتجربة التي اكتسبتها في الأعوام الماضية لا سيما من خلال العمل تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والتزامها برؤيته الرائدة في تطوير اللعبة، وتنظيمها لبطولات المحترفين في مختلف عواصم العالم.

وأثنى الهاشمي على قوة المنافسة واتساع قاعدة المشاركين، مشيداً بدقة التنظيم والاحترافية العالية، وحرص الأندية والأكاديميات على التواجد القوي في البطولات المحلية والدولية، منوهاً بدور الشركاء في إنجاح برامج الاتحاد وتوثيق التعاون معه لترسيخ مكانة الدولة كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو.

وقال: ترسخ دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي ريادتهما على صعيد الرياضة، موطن عالمي للجوجيتسو وأكبر مطور للعبة ب العالم، وأصبحت أبوظبي نموذجاً يصعب تكراره في تنظيم أهم البطولات واحتضان ألمع المواهب والوجهة الأولى لنخبة الأبطال العالميين الذين يجدون فيها مدينة لتحقيق الآمال والإنجازات، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كل ما يلزم لتطوير رياضة الإمارات ودعم أبنائها للوصول إلى القمة.

دعم

وأضاف: الجوجيتسو ،رياضة العطاء ومد يد العون والاستجابة للنداء الإنساني، ونأمل أن تخفف مساهمتنا في حملة «جسور الخير» من معاناة أشقائنا المتضررين في سوريا وتركيا ،ونعتز بشراكتنا مع هيئة الهلال الأحمر، ونحرص على أن نكون من المشاركين المؤثرين في حملاتها الإغاثية والإنسانية التي تعكس دور الدولة وريادتها في تقديم العون للآخرين، ودعم المتضررين في شتى الظروف كالزلازل وغيرها من التداعيات الإنسانية.

خيارات مثالية

قال رامون ليموس مدرب منتخبنا للجوجيتسو: البطولة تضع أمامنا خيارات مثالية في إطار استعداداتنا للاستحقاقات الدولية المقبلة. ويسهم وجود نخبة اللاعبين من نحو 50 دولة بالمنافسات، في تعزيز الفائدة للاعبين المحليين، حيث تكسبهم التجربة والخبرة من وراء الاحتكاك بهم ومنازلتهم، وهما من العوامل الأساسية لتطور ونمو اللاعبين.

وأضاف: تسهم البطولات القوية في تسليط الضوء على المواهب لا سيما الإماراتية منها، ولدينا مجموعة رائعة من المواهب ستحظى بفرصة تمثيل المنتخب في الفترة المقبلة.

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