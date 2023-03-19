الإيطالي ميركو يتألق في «دولية» الطيران اللاسلكي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تتواصل الإثارة والمتعة في منافسات بطولة دبي ماستر الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر 2023 «فئة هليوكبتر» للمحترفين؛ إذ شهد اليوم الثاني من الحدث الأبرز في المنطقة حضوراً جماهيرياً متميزاً في حديقة خور دبي (بوابة رقم 1) بعدما بلغ التنافس أشده بين ثلاثة طيارين؛ أولهم الإيطالي ميركو تشيزينا «حامل اللقب» .

ونجم فريق ميكادو الذي حقق 272.5 نقطة، ومنافسه الأمريكي نيكولاس ماكسويل نجم اكسل باور الذي يبتعد عنه بنصف نقطة فقط، وزميلهما التايواني كينكو من فريق اكسل باور أيضاً ورصيده 265 نقطة، ثم التايلاندي سكارين سي دي رابعاً برصيد 264 نقطة، ويلاحقهم التايلاندي كان بونوي خامساً برصيد 247 نقطة.

طموح

واحتل نجم الإمارات عبدالله غيث المركز العاشر، فيما جاء مواطنه تامر الشامسي في المركز الثاني عشر ويسعى كل منهما في الجولات المقبلة إلى تحسين موقعه. وكانت الجولتان الثانية والثالثة قد شهدتا تميزاً واضحاً من ميركو ونيكولاس بعدما تأقلما على الطقس ودخلا أجواء البطولة ونالت العروض إعجاب المشاهدين والحكام وخاصة تلك التي قدمت بمصاحبة الموسيقى في ختام الجولة الثاني.

وأشاد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضات الجوية عامة ودولية دبي للطيران اللاسلكي خاصة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الذي تدين له الرياضات الجوية بالكثير ما أسهم في تبوؤ الإمارات مكانة مرموقة على صعيد الرياضات الجوية العالمية.

شكر

كما أشاد النيادي بما شهدته النسخة الثالثة من تنافس وعروض مبهرة ألقت بظلالها على مرتادي الحديقة الذين أبدوا سعادة بالغة مشيراً إلى أن رجال الاتحاد الدولي للرياضات الجوية الموجودين في الإمارات في زيارة عمل تنسيقي مع الاتحاد في شأن تنظيمنا بطولة عالمية في شهر نوفمبر المقبل قد أبدوا ارتياحاً كبيراً للموقع الجماهيري «حديقة خور دبي» الذي تقام فيه البطولة أول مرة ما أضفى عليها رونقاً جديداً تفاعل معه الطيارون فانعكس على الأداء بشكل لافت.

وبدوره أشاد الخبير الألماني المخضرم الزائر هلموت بموقع الحدث وجماله وبروعة أداء الطيارين ما أسهم في زيادة جماهيرية اللعبة التي ستتضاعف اليوم عبر النقل التلفزيوني المباشر لليوم الختامي إلى مختلف ربوع العالم مشيراً إلى أن النجاح عنوان تنظيم أي حدث يقام في الإمارات وقد تعودنا هذا في دبي.

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