الحبتور وبنجاش في نهائي تحدي دبي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يسدل الستار عصر اليوم الأحد على كأس تحدي دبي للبولو 2023، حيث يقام نهائي البطولة بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، الذي يشهد مباراتين؛ يلتقي في الأولى فريقا بن دري ومهرة في صراع على كأس الترضية، تعقبها المباراة الختامية للبطولة وتجمع بين فريق الحبتور انكورا ومنافسه فريق بنجاش بنسالي ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي شهدت مشاركة 4 فرق بهنديكاب 10 جول لكل فريق.

ومباراة اليوم مهمة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتأكيد أحقيته بالفوز بالكأس بعد أن فاز في مباراتيه الماضيتين، ونجح فريق الحبتور انكورا في الفوز على فريقي مهرة وبن دري، أما بنجاش بنسالي فقد فاز على بن دري ثم مهرة ولحسن حظهما لم يكن هناك مباريات بينهما خلال كأس تحدي دبي .

ومما يزيد من صعوبة الموقف أن كل فريق أصبح لديه معرفة كاملة عن خصمه بعد أن كشف كل فريق عن أوراقه وأصبح مكمن الخطورة ونقاط الضعف واضحة تماماً، وكل فريق مطلوب منه أن يضع خطته التي تناسب طريقة لعب منافسه، وينتظر أن يمثل فريق الحبتور انكورا كل من: خالد العمران ومعه كل من سانتوس اريارتي وجوس ريجلوس ودياز البريدي، فيما سيمثل فريق بنجاش بنسالي، حيدر بنجاش ومعه ريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس اريارتي.

ترضية

وتسبق المباراة الختامية مباراة الترضية بين فريق مهرة وفريق بن دري طارق الحبتور، ولورن ديكسون وتوماس بلاسيوي وفليكس اسبن، بينما يمثل فريق بن دري كل من: علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو، وهي مباراة متكافئة نسبياً إلا أن فريق بن دري يحدوه الأمل في أن ينتزع فوزاً يعوضه عن خسارته أمام فريق الحبتور انكورا في قبل النهائي.

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