الزعابي «أقوى رجل» في الخليج العربي

المصدر: (دبي - البيان)

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بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفوز الذي حققه بطل الإمارات فيصل الغيص الزعابي في بطولة مصارعة الذراعين التي احتضنتها مملكة البحرين الشقيقة، ووصف الفوز بأنه يعكس الجهود المبذولة لتطوير جميع الرياضات التي تنظم بإشرافه.

وجاء ذلك تثميناً وتقديراً للإنجاز الذي حققه لاعب الإمارات فيصل الغيص الزعابي بفوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى ذراع في الخليج العربي «مصارعة الذراعين»، والتي أقيمت في مملكة البحرين أول من أمس تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك ضمن برنامج أسبوع القوة ومتفوقاً على 50 لاعباً مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

ونجح اللاعب الزعابي من تقديم مستويات فنية مميزة وحقق فيها التفوق الفني على عدد من اللاعبين المميزين. وبهذا التتويج واصل لاعبو الإمارات تفوقهم في بطولات مصارعة الذراعين والتي تعد إحدى الرياضات التي يشرف عليها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، يذكر أن البطل فيصل الزعابي فاز في ست مباريات خاضها وهو ما يعد تفوقاً فنياً وبدنياً كبيراً.

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