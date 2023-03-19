الزيمبابوي شيبو بطل «النسخة الأفريقية من محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الزيمبابوي سيلفستر شيبفمبو «شيبو» بالنزال الرئيسي الأول في النسخة الأفريقية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة بعد أن تفوق على المغربي عماد بوعامري بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر الفنية، وتغلب كيفين عمر من جزر القمر على المصري عبدالوهاب سعيد بالنزال الرئيسي الثاني في وزن الحر خلال المنافسات التي جرت في صالة الاتحاد ارينا بجزيرة ياس وشهدت النسخة الأفريقية الخامسة عدد 11 نزالاً.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة ورئيس اللجنة المنظمة

وفي باقي النزالات، فاز ولسون فاريلا من جزر القمر على الجنوب أفريقي تابيو كاتيكاتي بالضربة القاضية في وزن الخفيف، وتمكن المصري إسلام رضا من التغلب على المغربي شكير حاح حدو عن طريق الإخضاع في وزن الخفيف، وفاز المغربي سفيان بوكيشو على الجنوب سوداني محمد جمعة بإجماع الحكام في وزن الثقيل.

وفي نزال السيدات نجحت الجزائرية نورا كورنول في الفوز على المغربية حسناء جابر في وزن الديك، وتغلب سمير زيدي من جزر القمر على منافسه الجنوب أفريقي جتبوتا بالضربة القاضية الفنية في وزن الوسط.

فرصة

بدوره، وصف البريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة بطولة محاربي الإمارات بالمتطورة والرائعة، موضحاً أنها أتاحت الفرصة والمجال للأجيال الصاعدة والواعدة.

فيما أعرب فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات عن سعادته بالانطلاقة القوية لمنافسات النسخة الأفريقية، وإظهار الحماسة والندية من جميع المقاتلين المشاركين في النزالات منذ البداية، الأمر الذي أدى إلى ختام جميع النزالات في 3 ساعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز