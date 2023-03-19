الإمارات تحرز أول ميدالية في منافسات بطولة غرب آسيا للترايثلون

المصدر: دبي - البيان

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حقق سعود الزعابي، لاعب منتخب الإمارات للترايثلون، الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للترايثلون المقامة حالياً بدولة الكويت الشقيقة، التي يشارك فيها 11 منتخباً، هي الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، والأردن، واليمن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وعُمان.

حيث يتنافس فيها 29 لاعباً محترفاً في لعبة الترايثلون. واستطاع سعود الزعابي إحراز الميدالية البرونزية، وهي الميدالية الأولى للإمارات في البطولة. ويشارك منتخب الإمارات في البطولة مدعماً صفوفه بخيرة اللاعبين. وتعد هذه المشاركة ضمن فترة الإعداد التي يخوضها المنتخب من أجل التأهل الأولمبي 2024 بفرنسا.

برنامج طموح

وأشار سعود الزعابي إلى أنه بدأ منذ فترة في تنفيذ برنامج تدريبي طموح، تم وضعه بعناية، وتضمن تدريبات مكثفة، والمشاركة في العديد من البطولات الدولية، وتمنى في هذه المرحلة المهمة من برنامج الاستعداد للأولمبياد أن يوفق في تطوير مستواه، ويحقق الآمال والأهداف المنشودة من المشاركة في الحدث الأكبر.

كما أكد عبدالملك جاني، نائب رئيس اتحاد الترايثلون، رئيس الوفد المشارك في بطولة غرب آسيا للترايثلون، أن ما يبذله اللاعبون في التدريبات والبطولات الدولية التي يشاركون فيها يدعو للفخر، ويبث الطمأنينة في قلوبنا، والثقة في نجاح مهمتهم في التأهل الأولمبي، والمثال على ذلك لاعب المنتخب سعود الزعابي، الذي يتميز بالإصرار وحب الوطن، وتخطي الصعاب التي تواجهه، ونأمل التوفيق للجميع والوصول إلى أعلى مستوى، لتحقيق النتائج التي تشرّف أبناء الإمارات.

وقال: نبارك للاعب سعود الزعابي على هذا التفوق وهذا الإنجاز، ونشيد بالتعاون الإيجابي الملموس من اللجنة الأولمبية الوطنية، لتوفير المناخ الملائم لنجم الإمارات، مثمناً اهتمام الهيئة العامة للرياضة، وحرصها على دعم مسيرة واستعدادات بطل الإمارات، إضافة إلى الدعم والرعاية والتشجيع من قبل المسؤولين، وأسرة ترايثلون الإمارات.

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