الإيطالي ميركو يتصدر "دبي ماسترز" للطيران اللاسلكي

المصدر: وام

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تصدر الإيطالي ميركو تشيزينا "حامل اللقب"..منافسات بطولة دبي ماستر الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر "فئة الهليكوبتر" للمحترفين.

وشهدت منافسات اليوم تصدر تشيزينا نجم فريق ميكادو، ترتيب البطولة وسط مطاردة قوية وقريبة من باقي المنافسين، حيث يلاحقه الأمريكي نيكولاس ماكسويل لاعب فريق اكسل باور، الذي يبتعد عنه بفارق نصف نقطة.

وأشاد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالمنافسات القوية في النسخة الثالثة من البطولة، والتي انعكست على سباق الصدارة بين أكثر من منافس منذ اليوم الأول ثم في اليوم الثاني.

وأعلن النيادي عن زيارة وفد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية إلى الإمارات في عمل تنسيقي مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، لبحث تنظيم الإمارات لبطولة عالمية خلال شهر نوفمبر المقبل..حيث أبدى وفد الاتحاد الدولي ارتياحا كبيرا بشأن الموقع المخصص لبطولة دبي ماسترز، والذي تقام فيه البطولة لأول مرة؛ حيث أضفي على منافسات البطولة رونقا خاصا وتفاعل معه الطيارون بشكل إيجابي، ما انعكس على أدائهم".

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