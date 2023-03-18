المنصوري.. إنجاز تاريخي بكأس الأمم للمضمار

المصدر: القاهرة - وام

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حقق أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم للمضمار، والمقامة حالياً بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، في مشاركته الأولى في البطولة، التي تنافس فيها 550 دراجاً من 50 دولة.

وكان المنصوري وصل لنهائيات البطولة، بتحقيقه المركز 12 في مشوار التأهل، ثم حقق المركز 18 من بين 24 لاعباً، شاركوا في السباق النهائي «الأمونيوم»، ليضيف المزيد من النقاط إلى رصيده، مواصلاً السعي نحو حلم التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».

الجدير بالذكر أن اللاعب حقق لقب بطولة الدولة للدراجات، بعد سيطرة يوسف ميرزا عليه لمدة 12 عاماً على التوالي.

وأكد أحمد المنصوري: «إن ما تحقق من إنجاز إضافة كبيرة لمشواري، ونقطة فاصلة في حلم التأهل إلى «باريس 2024»، والتي تحتاج إلى المزيد من النقاط، حيث أشارك خلال الفترة المقبلة بجولة كندا»، وقال: التأهل لنهائيات كأس الأمم في مصر أسهم في تعديل تصنيفي الدولي، وهو في حد ذاته إضافة كبيرة لي، وداعم أساسي قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات عن سعادته بالإنجاز، مؤكداً أن المنصوري حقق العديد من الإيجابيات بمشاركته وتأهله التاريخي، أبرزها الاحتكاك مع نخبة دراجي العالم، والمنافسة معهم في هذا المحفل العالمي، وقال: «الإنجاز تاريخي ويضاف إلى سجل إنجازات رياضة الدراجات الإماراتية، ويؤكد أنها على الطريق الصحيح».

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