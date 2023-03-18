الشارقة يحصد برونزية «خليجي اليد»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج فريق الكويت بطلاً للنسخة 39 للأندية الخليجية لكرة اليد، بفوزه على الأهلي البحريني بنتيجة 29 - 27 في المباراة النهائية، والتي استضافها نادي النجمة البحريني، وأقيمت منافساتها في الصالة الرياضية بمدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

وأحرز فريق الشارقة الميدالية البرونزية عقب تغلبه على العربي القطري بنتيجة 32- 29 في لقاء تحديد المراكز، وتقدم الشارقة في الشوط الأول 15 ـ 13، ونال أحمد عبدالله، لاعب الفريق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الشارقة المركز الثالث «خليجياً».

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