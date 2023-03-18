إثارة في افتتاح «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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بلغت الإثارة والمتعة ذروتها في الجولة الافتتاحية لبطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليكوبتر» للمحترفين، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتجري منافساتها بحديقة خور دبي.

وشهد الجولة الافتتاحية جمهور كبير، كان في مقدمتهم نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الأمين العام، وطارق السعدي مدير البطولة، وعبدالله مراد عضو المجلس، ورؤساء الوفود المشاركة.

وعرفت الجولة الأولى منافسة شرسة بين حامل اللقب الإيطالي ميركو تشيزينا نجم فريق ميكادو من جهة، والأمريكي نيكولا ماكسويل، والتايواني كينكو نجمي فريق اكسل باور، والإماراتيين عبدالله الريس وتامر الشامسي نجمي فريق ترون، وكانت النتائج بالجولة الافتتاحية متقاربة جداً.

ثناء

وقال محمد يوسف الأمين العالم لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية: إن الوفود المشاركة والطيارين أبدوا سعادة بالغة باختيار موقع البطولة الجديد، والذي أعطي بعداً إضافياً وجمالياً للحدث ، مما ساعد الطيارين تحقيق وأرقام متميزة في الجولة الأولى، والتي أعطت انطباعاً طيباً لدى الجمهور وخبراء اللعبة على حد سواء.وتوقع الأمين العام أن تحتدم المنافسة على الصدارة في الجولة الصباحية يوم غدٍ قبل إعلان أسماء الطيارين الخمسة، الذين سيتأهلون إلى نهائي البطولة.

مهمة صعبة

أعرب الطيار الإيطالي ميركو تشيزينا حامل لقب البطولة الماضية عن سعادته بوجوده في الإمارات للمرة الثالثة، وخصوصاً هذا العام للدفاع عن اللقب، مشيراً إلى أن المهمة صعبة، بسبب قوة المنافسين وتطور المستويات بشكل لافت، متمنياً أن يحافظ على اللقب والحضور العام المقبل للدفاع عنه أيضاً.أما الطيار السعودي محمد العصيمي، الذي سبق له المشاركة في البطولة الماضية بمنطقة الليسيلي فقد أبدى سعادته بوجوده في دبي، التي يحرص دائماً على زيارتها، كما يأمل أن ينافس على الصدارة ويزاحم الأبطال العالميين.

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