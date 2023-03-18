دبي تستضيف بطولة الملاكمة من دون قفازات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي، مساء اليوم، بطولة الملاكمة من دون قفازات التي تقام لأول مرة في المنطقة على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، وتقام نزالاتها في 10 أوزان مختلفة ضمن فئتي السيدات والرجال، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في العالم من أمريكا وبولندا والبرتغال وأرمينيا وأيرلندا وإنجلترا وكرواتيا والكاميرون إضافة إلى لاعبين عربيين هما التونسي حمزة حمرة واللبناني محمد العرابي.

وحققت رياضة الملاكمة من دون قفازات نجاحاً لافتاً في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا ما ساهم في زيادة شعبيتها.

بطولة قوية

وقال بطل تونس في رياضة الجودو سابقاً: «سعيد بدخول عالم النزالات المحترفة لهذه الرياضة الجديدة في العالم العربي، حيث أشارك مع زميلي العرابي لتمثيل العرب في بطولة قوية تشهد مشاركة نخبة من مشاهير هذه اللعبة في العالم، وخصوصاً في أمريكا وإنجلترا».

وقلل حمرة من الانتقادات التي تتلقاها هذه الرياضة، بسبب خطورتها عكس الملاكمة التقليدية التي تعد فيها القفازات أساسية لممارستها، قائلاً: «شهدت هذه الرياضة العديد من التعديلات ما دفع المجلس العالمي للملاكمة للاعتراف بها شأنها شأن الملاكمة التقليدية، مما جعلها تلقى الرواج الأكبر بين ممارسيها، ويبقى الاختلاف فقط في عدم ارتداء القفازات والحلبة التي تتخذ شكل المثلث».

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