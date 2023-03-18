إياب نهائي دوري الطائرة للسيدات اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستضيف صالة نادي الوصل في الواحدة من بعد ظهر اليوم، إياب نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات، بين فريقي الوصل والشارقة لرياضة المرأة، ويتوج الوصل بطلاً للدوري، حال فوزه في الإياب، بعدما حسم لقاء الذهاب بالفوز 3 - 2، في صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، ويتأجل الحسم حال فوز الشارقة لرياضة المرأة، إلى مباراة فاصلة في صالة نادي عجمان الثلاثاء المقبل.

ومن ناحية أخرى، تتواصل في السابعة من مساء اليوم، مباريات الدورة المجمعة الأولى لبطولة كأس السوبر للكرة الطائرة رجال، بمواجهتي الجزيرة مع العين وبني ياس مع شباب الأهلي، على أن تختتم الدورة المقامة في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بمواجهتي شباب الأهلي مع الجزيرة، والعين مع بني ياس.وعلى صعيد آخر، يعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة بفندق موفنبيك دبي في الخامسة من مساء اليوم، وذلك خلال الاجتماع العادي والمقرر في الساعة الخامسة من مساء اليوم، ويتم خلاله اعتماد محضر الاجتماع السابق، والتقرير السنوي لمجلس الإدارة، والحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية 2022، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023، والعضوية العاملة لأكاديمية فاطمة بنت مبارك، ومناقشة المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء.

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