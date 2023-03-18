ثاني جولات «الإمارات للموتوسيرف» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم في أبوظبي، منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية. ويبدأ البرنامج الزمني للبطولة الساعة الثامنة صباحاً بإجراءات الفحص الفني، التي ستتبعها التصفيات التأهيلية، ومن ثم السباقات التأهيلية والختامية على أن تقام مراسم التتويج في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويصاحب الحدث مجموعة من الفعاليات التي تقدم للجمهور فرصة الاستمتاع بالمنافسات وبرامج التسلية والترفيه وفرصاً عديدة للفوز بجوائز قيّمة.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن أربع فئات ستشارك في البطولة وهي السيدات، والجونيورز، والتشالينجرز، والماسترز، وتضم 35 متسابقاً من 9 دول وهي: الإمارات، والكويت، وفلسطين، والتشيك، وروسيا البيضاء، وبلغاريا، ومصر، وكينيا وروسيا. وكانت الجولة الأولى أقيمت على كورنيش أبوظبي وكاسر الأمواج في الـ25 من فبراير الماضي.

وقال ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحري : «نأمل أن تكون بداية قوية للأنشطة والرياضات البحرية في هذا الموقع المتميز الذي سيستوعب الجمهور القادم من أرجاء المنطقة كافة».

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