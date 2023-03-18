«دبي البحري»: «الجولة الأولى» مؤشر إيجابي لنجاح «الفيكتوري»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار بالمشاركة الإيجابية والمميزة للنادي في فعاليات الدورة رقم 29 من معرض دبي العالمي للقوارب ، والذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي في واجهة دبي هاربور خلال الفترة من 1 إلى 5 الجاري.

وثمن مجلس إدارة النادي النتائج التي حصل عليها زورقا فريق الفيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك وفيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، حيث حصل الأول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ونال الثاني المركز العاشر ليحصد الفريق أول 13 نقطة في الطريق نحو المنافسة على اللقب العالمي في أول مشاركة بعد غياب عامين بسبب جائحة «كوفيد 19».

وأكد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن النتائج الإيجابية في الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة العالمية تعتبر مؤشراً إيجابياً نحو المنافسة بقوة مع فرق الإمارات على ألقاب البطولة العالمية من خلال المراحل المتبقية والمقبلة من عمر البطولة العالمية، والتي تمر بجولات عدة قبل الوصول إلى محطة الختام في إمارة الشارقة ديسمبر المقبل.

وهنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فريق الفيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا1 - على النتائج الطيبة التي خرج بها الفريق من منافسات جائزة كوبيكو - إندونيسيا الكبرى - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2023- والتي أسدل الستار عليها أخيراً في بحيرة تابا بمشاركة 20 زورقاً تنافست في مراحل الجولة التي شارك فيها وفد من النادي ضم محمد عبدالله حارب الفلاحي وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق.

جهود جبارة

وأثنى مجلس الإدارة على الحضور اللافت للنادي في الدورة 29 بما يعكس جهود مجلس الإدارة والدور الكبير للنادي، والذي يعد الوجهة الأعرق والأقدم في مجال الرياضات البحرية في المنطقة والشرق الأوسط، حيث شارك بعدد من الأنشطة عبر جناح متكامل عن النادي يحوي أحدث ابتكاراته في مجال صناعة قوارب النزهة وزوارق السباق، فضلاً عن التعريف بالعديد من الجوانب التي يقوم بها النادي في تنظيم السباقات واستضافة كبرى البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الشهري الذي انعقد أول من أمس بحضور كل من أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة راشد ثاني العايل المهيري، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي وخالد خميس بن دسمال، وعلي سعيد بن ثالث إلى جانب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.

نجاح كبير

كما أشاد مجلس الإدارة بالنجاح الكبير الذي شهدته الفعاليات الرياضية البحرية المصاحبة للدورة رقم 29، والتي تقام للمرة الثالثة على التوالي، حيث شغلت منصة النادي في قلب الساحة الخارجية من المعرض الزوار والجمهور من خلال عرض مشاركات المتسابقين في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك - الكنعد والسكل - وأيضاً المتابعة الكبيرة التي حظي بها عرض الدراجات المائية أمام زوار المعرض ضمن فئات سباق دبي للدراجات المائية، الأمر الذي وجد صدى طيباً لدى اللجنة المنظمة والضيوف والزوار.وناقش مجلس الإدارة في جدول أعمال الاجتماع التقارير الفنية الخاصة بالفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية التي نظمها النادي في النصف الثاني للموسم 2022 - 2023 وكذلك التقارير المالية الخاصة بالسنة الجديدة.

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