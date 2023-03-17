إنجاز تاريخي للمنصوري في كأس الأمم للمضمار بمصر

المصدر: وام

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حقق أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني، إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم للمضمار والمقامة حاليا بجمهورية مصر العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، من خلال مشاركته الأولى في البطولة، التي تحظى بحضور 550 دراجا يمثلون 50 دولة، على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.

وكان المنصوري قد تأهل إلى نهائيات البطولة، بعدما حقق المركز الـ 12 في مشوار التأهل، ليحقق بعدها المركز الـ 18 من بين 24 لاعبا شاركوا في السباق النهائي ( الأمونيوم ) الذي أختتم أمس الخميس، ليضيف المزيد من النقاط إلى رصيده، مواصلا السعي نحو تحقيق حلم التأهل الأولمبي إلى باريس 2024.

وقال المنصوري - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" - ما تحقق من إنجاز سيكون إضافة كبيرة لمشواري، ونقطة فاصلة في حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحتاج إلى المزيد من النقاط، حيث أشارك خلال الفترة المقبلة بجولة كندا.

وقبل تأهله إلى نهائيات كأس الأمم في مصر، كان المنصوري قد حقق لقب بطولة الدولة للدراجات بعد سيطرة يوسف ميرزا عليه لمدة 12 عاما على التوالي.وأضاف المنصوري : التأهل إلى نهائيات كأس الأمم في مصر، ساهم في تعديل تصنيفي الدولي، وهو في حد ذاته إضافة كبيرة لي وداعم

أساسي قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، والمتواجد ضمن بعثة المنتخب الوطني بمصر عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدا أن المنصوري حقق العديد من الإيجابيات بمشاركته وتأهله التاريخي أبرزها الاحتكاك مع نخبة دراجي العالم، والمنافسة معهم في هذا المحفل العالمي.

وقال : إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل إنجازات رياضة الدراجات الإماراتية، ويؤكد أنها على الطريق الصحيح.

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