دبي تستضيف اجتماعات الاتحاد الآسيوي للرياضات الجامعية مايو القادم

المصدر: وام

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حث اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي مع وفد الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية ترتيبات عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية في دبي من 4 إلى 9 مايو القادم .

وأكد علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الامارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ان اختيار دولة الامارات لاستضافة هذا الحدث الآسيوي الجامعي الكبير دلالة على مكانة الدولة لدى كافة المنظمات الدولية الكبرى وقدرتها على استضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية بالصورة المشرفة.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الجمعية العمومية المقبل عدة موضوعات مهمة تتعلق بالرياضة الجامعية الآسيوية وسبل تطويرها لدى الدول الاعضاء في الاتحاد، والحوار بين الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ونظيره الآسيوي.

كما ستجري على هامش الاجتماعات انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية عن الدورة 2022 – 2028.

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