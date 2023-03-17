11 فعالية في «رمضانية» حكومة عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق النسخة الثالثة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، خلال شهر رمضان، وتشهد الدورة لأول مرة إقامة 11 فعالية رياضية متنوعة، وذلك في إطار تطوير الفعاليات، وخلق المزيد من الزخم للدورة، إذ تشمل بطولة كرة القدم للرجال، بمشاركة 12 فريقاً، وبطولة كرة قدم الصالات، بمشاركة 8 فرق، بطولة الكرة الشاطئية، بمشاركة 16 فريقاً كحد أقصى، وبطولة البادل تنس عبر فئتين، الأولى للدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة الثانية خاصة بالأفراد والشركات، وذلك بمشاركة 16 فريقاً كحد أقصى، كما تضم سباقاً للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، إلى جانب برنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للجنة العليا المنظمة، بحضور أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعبدالعزيز عبدالله مدير البطولة، وممثلي الجهات الراعية، خليفة حارب «الراسخون للعقارات»، ويوسف الرئيسي «الفطيم للسيارات»، وعادل الهاشمي «لافيش للعطور»، ومروان حارب ممثل عن «غرفة عجمان»، وأجريت على هامش المؤتمر مراسم قرعة البطولة.

إقبال

وأكد أحمد الرئيسي أن زيادة عدد الفعاليات في هذه النسخة، يأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والذي شدّد على أهمية إضافة المزيد من الألعاب في الدورة الرياضية، من أجل فتح الباب لمشاركة أكبر عدد من الموظفين والرياضيين.وأوضح الرئيسي أن النسخة الثالثة تحظى باهتمام متزايد، وإقبال كبير على التسجيل للمشاركة في المنافسات المختلفة، من واقع عدد الفعاليات وتنوعها، قائلاً إن الدورة تستهدف في هذه النسخة مشاركة 10 آلاف مستفيد من الجنسين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في الإمارة، وعلى رأسها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وبلدية عجمان ومركز كواترو الرياضي.

واستعرض عبد العزيز عبدالله، اشتراطات المشاركة في الدورة والترتيبات الخاصة بالفعاليات وتفاصيل التنظيم، والأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المنظمة، وضعت على رأس كل فعالية لجنة خاصة للتنسيق والمتابعة.

وأعرب خليفة حارب عن سعادته بالمشاركة في رعاية الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الثالثة، وقال: المسؤولية المجتمعية تحتم علينا الوجود والمشاركة في رعاية مثل هذا الحدث المهم خلال الشهر الكريم، لا سيما والدورة الرياضية في عجمان، تشهد تطوراً واضحاً عاماً بعد عام، وشخصياً لا أخفي إعجابي بالترتيبات المميزة للنسخة الثالثة، وإضافة المزيد من الفعاليات، وهو الأمر الذي يسهم في مشاركة فئات المجتمع، وإثراء الدورة الرياضية الرمضانية.

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