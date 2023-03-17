«القوس والسهم» ينظم البطولة العربية للسيدات في ديسمبر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، نائب رئيس الاتحاد العربي، أن الاتحاد يتبنى استراتيجية مرموقة، تستشرف مستقبل هذه اللعبة بالتأهل إلى الأولمبياد خلال 10 سنوات.

وكشف المشرخ عن استضافة البطولة العربية للسيدات ديسمبر المقبل، بما يتماشى مع التوجهات التي ترسخ تمكين المرأة في هذه الرياضة، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد استضافة البطولة العربية للناشئين.

وقال: «ندرك جيداً أهمية الاستفادة من المعطيات المتوافرة، ونعمل على جميع الجوانب التي ترتقي باللعبة، ونسعى بالرؤى التشاركية مع الأندية، لبناء قدرات اللاعبين، وتصميم برامج تستهدف التطور، والمحصلة المتميزة والمشرفة للاعبين واللاعبات في البطولات الماضية، يؤكد أننا في الطريق الصحيح لرسم مستقبل واعد، يستجيب لتوجهاتنا، ويفي بطموحاتنا التي تستهدف تحقيق الإنجازات في كل المحافل». وأشاد الأمين العام بإنجاز المنتخب، وحصوله على 16 ميدالية ملونة في البطولتين العربية والدولية بالعراق، التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري. وأضاف: «نشكر الأندية على تعاونها الإيجابي، وتفاعلها مع برامج التطور التي يتبناها الاتحاد».

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