«دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو بمنافسات البراعم، وتقام منافسات الناشئين والشباب والأساتذة غداً، وتختتم بمنافسات الهواة والمحترفين بعد غد.وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، مشاركة مئات اللاعبين من الأندية والأكاديميات في فئات البراعم، والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتستقطب البطولة مشاركة عدد من المصنفين عالمياً، من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات من داخل الدولة وخارجها. وتمثل البطولة فرصة لتعزيز تصنيف اللاعبين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات المقبلة، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية.

أصحاب الخبرة

وقال فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: تتميز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بقوة المنافسات، كونها تجمع عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرة والمحترفين، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب الصاعدين، الذين يتمتعون بمواهب تستحق العناية والاهتمام، خاصة أنهم يمثلون مستقبل الرياضة بالنسبة لبلدانهم.

إشادة

وأشاد الشامسي بجهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في تنظيم أبرز البطولات العالمية، وإفساح المجال أمام مشاركة شريحة كبيرة من محبي الجوجيتسو، وممارسيها الطامحين في إتقان اللعبة واحترافها، مستفيدين من البنية الرياضية المميزة، والبيئة المثالية الداعمة للتطور في اللعبة التي يوفرها اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركاؤه، استناداً إلى رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي، كموطن عالمي للجوجيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال.

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