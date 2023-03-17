«دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليوكبتر» للمحترفين بحديقة الخور بدبي، وبمشاركة أبرع الطيارين في العالم الذين سيتنافسون على مدار الأيام الثلاثة المقبلة اعتباراً من اليوم وحتى بعد غد.

وشهدت حديقة الخور أمس، عملاً مضاعفاً وكان مسرح البطولة أشبه بخلية النحل لوضع اللمسات الأخيرة للموقع بالكامل ولضمان الأمن والسلامة للجميع، حيث تواجد منذ الصباح الباكر محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، والبطل الإماراتي العالمي طارق السعدي مدير البطولة، ومعه عبدالله مراد رئيس فريق الدعم اللوجستي، وانضم إليهم بعد فترة فريق العمل التلفزيوني المكلف بنقل الحدث، والذي يضم عبدالخالق الخميس مدير العمليات، والمخرجين عيسى الحتاوي وإيهاب نور، والمنتج إسماعيل أحمد، إلى جانب رجال شرطة دبي ورجال الإسعاف وإدارة حديقة الخور.

وعقب الانتهاء من كل التحضيرات، قال طارق السعدي مدير البطولة، إن عشاق اللعبة في العالم سيتابعون الحدث لحظة بلحظة من خلال قنوات دبي الرياضية التي حرصت على تغطية البطولة وتوفير كل سبل الانتشار والنجاح لها.

وأضاف أن اللجنة المنظمة بذلت قصارى جهدها لتخرج البطولة في أبهى صورة لتعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية، مشيراً إلى أن الجميع يضع نصب أعينهم الثقة التي أولاها لهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولذلك يعملون بروح الفريق الواحد ليضاعفوا من النجاحات التي يمكن تحقيقها.

برنامج

وحول برنامج البطولة قال السعدي: اليوم تنطلق منافسات الجولة الأولى في العاشرة والربع صباحاً في المنطقة المواجهة لمدينة الطفل بحديقة الخور وتستمر حتى الثانية عشرة والنصف، ثم تستأنف المنافسات في الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة عصراً، وفي ثاني أيام البطولة ستبدأ الجولة الأولى في التاسعة والربع صباحاً، وحتى الحادية عشرة والنصف، ثم تستأنف الجولة الثانية بعدها في الرابعة عصراً، ليستمتع الحضور بعرض جماعي افتتاحي لكل الطيارين.

اليوم الختامي

أما اليوم الختامي بعد غدٍ فتقام الجولة الأولى في التاسعة والربع، بعدها يتم اختيار أفضل خمسة طيارين ليتم التنافس فيما بينهم لاختيار أفضل طيار بطلاً لنسخة دبي ماسترز 2023.

وقال: لدينا ثلاثة طيارين سيمثلوننا في الحدث، وهم تامر الشامسي وعبدالله الريس وجاسم الكتبي، وهم جاهزون ولديهم حظوظ كبيرة وكل ما نأمله أن يستمتع جمهور الحضور والمتابعون لها عبر قنوات دبي الرياضية. وتقام البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والاتحادية وفي مقدمتها بلدية دبي وشرطة دبي وتلفزيون دبي وهيئة الطرق والمواصلات وإسعاف دبي، وتحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي كبير.

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