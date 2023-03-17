13 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في كأس الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستهل نادي أبوظبي لرفع الأثقال ظهوره الأول في المسابقات الرسمية بالمشاركة في بطولة كأس الإمارات الأولى التي ينظمها اتحاد اللعبة السبت والأحد، بصالة مدرسة الاتحاد الخاصة بدبي، ويدفع خلالها بـ 13 لاعباً ولاعبةً يدشنون مشوارهم مع النادي عبر هذه البطولة، بعد أن وقع عليهم الاختيار من خلال البطولة المفتوحة التي نظمها النادي فبراير الماضي بالتعاون مع نادي بييك فيتنس، وضمت 44 لاعباً ولاعبةً.

واللاعبون الذين انضموا إلى النادي هم: أحمد راشد 73 كلغم، منذر الجسمي 73 كلغم، براندون جراهام 89 كلغم، شمس الدين عبدالرحمن 89 كلغم، عزالدين الجعفر 102 كلغم ، نيكو بيزويدنهاوت 102 كلغم ، مؤيد النجار 102 كلغم ، محمد فتحى 102 كلغم ، واللاعبات بولا غارسيا 71 كلغم ، مريم سلطان علي 71 كلغم، أسماء أحمد 71 كلغم، أنجيلا هيل 81 كلغم، ناشيبا ناكاييزا 81 كلغم.

وخضع اللاعبون إلى تدريبات مكثفة تحت إشراف أفيناش باندو المدير الفني للنادي، توزعت بين أبوظبي والعين، استعداداً للبطولة التي يخطط النادي لتحقيق انطلاقة قوية عبرها في النشاط المحلي، خاصة أن المجموعة التي اختارها النادي للدفاع عن ألوانه تضم نخبةً من الرباعين المميزين، الذين جاء اختيارهم وفقاً لمعايير فنية تراعي القدرات الخاصة لكل منهم، في الأوزان المختلفة، وقدرتهم على الارتقاء والتطور نحو الأفضل من يوم إلى آخر، خاصة في ظل توفر أفضل المعدات وأساليب التدريب المتطورة.

وقال خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي: البطولة بداية جيدة للفريق، الذي جاء اختياره من قبل المدرب بشكل فني ومدروس، وثقتنا كبيرة في أن هذه المجموعة ستمثل نواة قوية للنادي، وتستطيع أن تحقق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة، بدءاً من هذه البطولة التي تم التحضير لها بشكل جيد.

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