«الشراع والتجديف» يبحث سبل تفعيل الشراكة المجتمعية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف في اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالإنجازات الرياضية الكبيرة التي تحققها رياضة الإمارات وسفراء المنتخبات الوطنية في رياضة الشراع والتجديف الحديث من خلال المشاركات المتعددة على الساحتين القارية والعالمية.

جاء ذلك في الاجتماع بمقر إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من: محمد عبدالله محمد العبيدلي الأمين العام، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي، وسيف راشد خليفة المهيري، وسالم غانم عبيد خلفان الشامسي، وشارك خالد محمد سلطان العويس الشامسي في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المباشر.

وناقش الحضور ما تم إنجازه من مسابقات في الربع الأول في بطولات الاتحاد، ووجه الاتحاد بمضاعفة الجهود لزيادة مشاركة مختلف شرائح المجتمع وتفعيل مشاركة المرأة لنشر مفهوم رياضات الشراع والتجديف الحديث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز