دبي حلم «أسطورة السباحة» اليابانية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت ري كانيتو، أسطورة السباحة والبطلة الأولمبية اليابانية، عن رغبتها في الانتقال للعيش بدبي المدينة التي طالما سحرتها بجمالها وبتطورها المستمر، وقالت بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في اختصاص 200 متر صدر: «عشقت دبي منذ أن زرتها لأول مرة عندما شاركت في بطولة العالم للسباحة في 2010 التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي، وأحرص على زيارتها منذ ذلك الوقت باستمرار للاستمتاع بأجوائها الرائعة، إنها مدينة ساحرة وممتعة، وكل شيء جميل هنا من المنشآت التدريبية والفنادق إلى مراكز التسوق الرائعة، وكذلك الشواطئ وأماكن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها الموجودة في الأماكن العامة، كما أنني انبهرت بعدد الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها في دبي والتي فاقت توقعاتي بكثير، لذلك أفكر بجدية أن تكون دبي مقراً دائماً لي حتى أتمكن من نقل خبراتي إلى هنا وأتمنى أن أسهم في زيادة العلاقات بين دبي واليابان».

جاء ذلك خلال زيارة أسطورة السباحة اليابانية لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقت مع ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس وعبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، واطلعت على الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لتطوير القطاع الرياضي في دبي والنمو الكبير في عدد الفعاليات التي تنظم سنوياً.

وأعلنت كانيتو إقامة معسكر تدريبي للسباحين اليابانيين بمشاركة سباحين من الإمارات في مجمع حمدان الرياضي بدبي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن دبي المكان الأنسب للرياضيين بفضل امتلاكها الإمكانيات العديدة والمتنوعة التي تجعل من الإقامة والتدريب فيها تجربة فريدة وممتعة، وتابعت قائلة: «أنا منبهرة جداً بالتطور المستمر الذي تشهده دبي كل عام، فهي مدينة جميلة ومذهلة للغاية وتتمتع بمميزات لا توجد في مدينة غيرها فهي تتميز بسمعتها العالمية في الأمن والأمان، والبنية التحتية الرائعة المصممة بجودة عالية، لذلك تأتي وفود يابانية كثيرة إليها شهرياً، فالمسافة ليست بعيدة عن دبي وليس هناك فارق كبير في التوقيت لذلك لا نعاني في السفر».

وقدّم ناصر أمان آل رحمة شرحاً للبطلة الأولمبية عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كافة فئات المجتمع سواء على مستوى الرياضة المجتمعية أو على مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية، كما أطلعها على الميداليات التي أصدرها مجلس دبي الرياضي لأبرز الفعاليات الرياضية والتي تؤرخ كل واحدة منها على المعالم الحضارية والتاريخية لمدينة دبي وتبقى ذكرى خالدة مع الرياضيين من مختلف دول وقارات العالم، وأهدى إليها النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحصدت كانيتو خلال مسيرتها 36 ميدالية في جميع بطولات السباحة التي شاركت فيها من بينها 22 ميدالية ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، حيث فازت بالميدالية الذهبية لسباق السباحة 200 متر صدر للسيدات ضمن منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفازت في بطولات كأس العام للسباحة بـ34 ميدالية ملونة من بينها 21 ميدالية ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات، وفازت بميدالية فضية واحدة في كل من بطولة العالم للسباحة، وبطولة الألعاب الآسيوية، وبطولة المحيط الهادئ، وفازت بميدالية ذهبية وأخرى فضية في بطولات العالم للجامعات.

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