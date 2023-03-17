35 نزالاً بـ«محاربي الإمارات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم نزالات بطولة «محاربي الإمارات»، والتي تقام من خلال 3 نسخ (الأفريقية 38 والدولية 39 والعربية 40) على التوالي على مدار 3 أيام في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس، وتشهد النسخ الثلاث 35 نزالاً قوياً بمشاركة 70 مقاتلاً ومقاتلة من 33 جنسية.وفي النسخة العربية، يلتقي الأردني علي القيسي مع المصري أحمد فارس، بعد غدٍ، في لقاء ثأري على وزن الريشة، ويواجه المغربي بدرالدين دياني الكويتي عبد الله البوشهري في نزال ثأري أيضاً، على وزن الوسط.

ويشهد النزال الرئيسي في النسخة الأفريقية اليوم مواجهة بين بطل «يو اف سي» السابق الزيمبابوي سيلفستر شيبفمبو والمغربي عماد بوعمري، كما يلتقي كيفن عمر من جزر القمر، مع المصري عبد الوهاب سعيد.

وفي النزالين الرئيسيين للنسخة الدولية غداً، يلتقي باغدوس أولز هاياي من كازاخستان مع النمساوي محمد مشايف على وزن الريشة، ويلتقي الياباني هيكارا بوشينو مع البرازيلي فينسيوس دي أوليفيرا على وزن الديك.

وأعلنت اللجنة المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، والذي أقيم بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من اللاعبين المشاركين في النزالات، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات لاستضافة البطولة، بعد أقل من شهر على إقامة النسخة السابقة بمشاركة نخبة من أقوى وأبرز لاعبي الفنون القتالية في العالم.

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