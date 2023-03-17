«يو إف سي 294» 21 أكتوبر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مؤسسة «يو إف سي»، الرائدة عالمياً في الفنون القتالية المختلطة، عودتها إلى أبوظبي بإقامة نزالات «يو إف سي 294»، 21 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يتضمن جدولاً حافلاً بفعاليات وتجارب الفنون القتالية المختلطة.

وتندرج نزالات «يو إف سي 294»، ضمن الشراكة القائمة منذ عام 2019، بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويضم برنامجها مواجهات قوية، بما في ذلك نزال رئيس لحسم أحد ألقاب البطولة. وشهدت الاتحاد أرينا العام الماضي، فوز إسلام ماخاتشيف على منافسه تشارلز أوليفيرا، وتتويجه بلقب الوزن الخفيف في «يو إف سي 280».

وتعتبر «يو إف سي 294» الفعالية الـ 18 التي تنظمها المؤسسة في أبوظبي، والتي بدأتها ببطولة «يو إف سي 112» عام 2010، عندما خاض الأسطورة أندرسون سيلفا نزالاً أمام البرازيلي داميان مايا، لتستقبل أبوظبي منذ ذلك الوقت نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة.

وقال صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تجمعنا و«يو إف سي» شراكة استراتيجية ممتدة، وسنكرس جهودنا لتنظيم نزالات لا تنسى، في ضوء الشعبية المتزايدة للفنون القتالية المختلطة في المنطقة، وحماس الجمهور لمتابعة بطولاتها العالمية مباشرة في الاتحاد أرينا. ونثق أن الدورة الخامسة من «أسبوع أبوظبي للتحدي»، و«يو إف سي 294»، ستوفران تجربة استثنائية لمجتمعنا وزوارنا.

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