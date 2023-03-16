أسطورة السباحة اليابانية ري كانيتو: دبي المكان الأنسب لتجهيز الرياضيين للبطولات الكبرى

المصدر: وام

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أعلنت أسطورة السباحة والبطلة الأولمبية اليابانية ري كانيتو إقامتها معسكرًا تدريبيًا للسباحين اليابانيين بمشاركة سباحين من الإمارات في مجمع حمدان الرياضي بدبي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت (كانيتو) أن دبي المكان الأنسب لتجهيز الرياضيين للبطولات الكبرى، بفضل امتلاكها الإمكانيات الهائلة والمتنوعة التي تجعل من الإقامة والتدريب فيها تجربة فريدة وممتعة.

تعد (كانيتو) أسطورة السباحة اليابانية بعدما حصدت خلال مسيرتها 36 ميدالية ملونة في جميع بطولات السباحة التي شاركت فيها من بينها 22 ميدالية ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات فيما فازت بالميدالية الذهبية لسباق السباحة 200 متر صدر للسيدات ضمن منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 إلى جانب فوزها في بطولات كأس العام للسباحة بـ 34 ميدالية ملونة علاوة على العديد من الإنجازات المتنوعة.

جاء ذلك لدى زيارة السباحة اليابانية مقر مجلس دبي الرياضي، اليوم والتي اطلعت خلالها على الدور الذي يقوم به لتطوير القطاع الرياضي في دبي والنمو الكبير في عدد الفعاليات سنويا.

كان في استقبالها ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس وعبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي.

واطلعت كانيتو على دليل الفعاليات الرياضية لفترة 10 سنوات، وأبدت إعجابها الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير في دبي.

وقالت: “سعيدة جدًا بالتطور المستمر الذي تشهده دبي كل عام، فهي مدينة جميلة ومذهلة وتتمتع بمميزات لا توجد في مدينة غيرها فهي تتميز بسمعتها العالمية في توفير الأمن والأمان، والبنية التحتية الرائعة المصممة بجودة عالية، لذا تأتي وفود يابانية كثيرة إلى دبي شهريًا، خاصة و أن المسافة ليست بعيدة لذلك لا نعاني في الانتقال".

وأضافت: "زرت دبي أول مرة خلال مشاركتي في بطولة العالم للسباحة 2010 التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحرص على الحضور إلى هنا باستمرار للاستمتاع بأجوائها الرائعة، حيث أجد فيها كل ما أريده".

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