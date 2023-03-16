بن ظبوي يشارك في دورة اللياقة البدنية بالأردن

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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شارك أحمد بن ظبوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية في العاصمة الأردنية عمان ضمن الدورة التعريفية الأولى عن اللياقة البدنية، وقدم بن ظبوي خلال محاضرته للمدربين والإداريين واللاعبين شرحاً لقوانين اللعبة وكيفية ممارستها وسط أجواء تفاعلية مميزة والتحديات التي يواجهها الرياضيون وسبل الحد منها للمضي في ممارسة اللياقة البدنية مركزاً على الدور المهم لتطوير اللياقة البدنية للأفراد وسلط الضوء على النقلة النوعية التي تشهدها الإمارات في مجال اللياقة البدنية، وذكر أنه يتم تنظيم العديد من البطولات التنافسية في اللياقة البدنية في الإمارات.

حضر الورشة مأمون كلمات رئيس الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية وأحمد جوهر عضو اتحاد الإمارات للعبة، ووجه بن ظبوي الشكر لمجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم الذي أسهم في تطور رياضة اللياقة البدنية وانطلاقها نحو العالمية.

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